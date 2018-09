UŽIVO Uragan pred obalom: 160 tisuća ljudi bez struje, dio stanovništva odbio evakuaciju

Uragan Florence kretao se u četvrtak navečer na zapad prema istočnoj obali Sjedinjenih Država brzinom od devet kilometara na sat i uz smanjenu jakost, izazivajući obilne kiše, snažne vjetrove i poplave u saveznim državama Sjevernoj i Južnoj Karolini prije očekivanog dodira s kopnom u petak u podne.

Jakost uragana Florence snižena je u četvrtak navečer na 1. kategoriju na Saffir-Simpsonovoj ljestvici s pet kategorija, uz kretanje od devet kilometara na sat u smjeru zapada. Meteorolozi procjenjuju da bi, s obzirom na njegovu veličinu, Florence mogao nastaviti gotovo čitav dan udarati američku istočnu obalu rekordnim oborinama i uraganskim vjetrovima. Unatoč nepredvidljivosti njegova kretanja, očekuje se da će se obali približiti nedaleko Cape Feara u Sjevernoj Karolini, u petak u podne.

Tijek događaja:

9.15 - Čini se kako su poplave najjače pogodile grad New Bern gdje oko 150 osoba čeka spašavanje. Na službenom Twitter profilu grada poručili su kako će ih spasiti te im poručuju da se popnu na više katove kuća ili na tavan.

Diljem Sjeverne Karoline više od 185 tisuća ljudi je bez struje. U uvali Onslow zabilježeni su valovi od oko 5,5 metara.

Currently ~150 awaiting rescue in New Bern. We have 2 out-of-state FEMA teams here for swift water rescue. More are on the way to help us. WE ARE COMING TO GET YOU. You may need to move up to the second story, or to your attic, but WE ARE COMING TO GET YOU. #FlorenceNC