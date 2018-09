Novinar "hrabro" izvještavao opirući se uraganu, a onda se pojavila dvojica muškaraca...

Izvjestitelj Weather Channela odglumio je pravu malu dramu tijekom izvještavanja o uraganu Florence, prenosi DailyMail.

U smiješnom videu koji kruži Twitterom Mike Seidel javlja se uživo u Wilmingtonu u Sjevernoj Karolini dok jaki vjetrovi pušu sa svih strana.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL