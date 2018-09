Tajfun Mangkhut s vjetrovima preko 200 km/h udario na Filipine, šteta je katastrofalna

Područje sjevernih Filipina razareno je jakim vjetrovima i kišom masivne oluje tajfuna Mangkhuta, prenosi BBC.

Gotovo sve zgrade u gradu Tuguegarao pretrpjele su neku štetu, priopćio je jedan državni dužnosnik, a komunikacije su na nekim mjestima onemogućene. Za sada nema informacija o ozljedama ili smrti stanovništva.

Više od četiri milijuna ljudi izravno je na putu oluje, uzvjetrove od 185 km/h. Tisuće ljudi su evakuirane zbog upozorenja na nadolazeće valove od čak 6mt

Prema predviđenoj putanji, tajfun bi tijekom vikenda trebao krenuti prema Kini. Najsmrtonosnija oluja na Filipinima bio je super tajfun Haiyan 2013. godine kada je poginulo više od 7.000 ljudi.

Crveni križ Filipina podijelio je snimke nevjerojatne poplave i vjetrova koji su prošli kroz gradove u subotu ujutro. Predviđa se da će tajfun proći Hong Kongom u nedjelju popodne.

WATCH: Flood is already rising in Tuguegarao.



