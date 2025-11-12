U tijeku velika akcija policije, uhićeno više osoba

OBITELJSKI NASILNIK IDE I ZATVOR

Četiri godine zlostavljao djecu i suprugu. Nju i silovao. Osuđen na šest godina i osam mjeseci zatvora

U zbiru je osuđen na devet godina zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od šest godina i osam mjeseci zatvora. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru od ožujka do listopada 2024.