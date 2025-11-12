Naši Portali
ZBOG DROGE

U tijeku velika akcija policije, uhićeno više osoba

12.11.2025.
u 07:54

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba zbog više kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Policijske uprave virovitičko-podravske provode hitne dokazne radnje i uhićenja na širem području Virovitičko-podravske županije i Grada Zagreba.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba zbog više kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga.

Komentara 2

AN
Antidominium
08:58 12.11.2025.

Neće biti spektakularnih rezultata. Koliko su puta dolazili u Savudrijsku u Zagrebu i dalje musterije naveče znaju čekati u koloni vozilima jer se kroz prozor dijeli kao na kiosku, bez prikrivanja.

Avatar patkovic
patkovic
08:27 12.11.2025.

kad će uhititi organizatore ubistva računovođe zviždača

