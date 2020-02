'Bit će tu svega, no Milanović zna što treba raditi i bit će puno odmjereniji'

U studiju Večernjeg TV-a gostovao je Ivan Račan, jedan od ključnih stratega u pobjedničkom timu Zorana Milanovića, a s njim je razgovarala naša novinarka Petra Maretić Žonja.

U početku se osvrnuo na prve dane mandata Zorana Milanovića.

– Koliko mogu vidjeti, ponaša se u skladu s onime što je govorio u kampanji i ide tim putem. Cijela kampanja bila je izuzetno praktična bez velikih troškova, on je nastavio tim smjerom i kao predsjednik Republike – rekao je Račan.

Što možemo očekivati od Milanovića, kakav će to biti petogodišnji mandat?

– Bit će tu svega. S tim da je za razliku od prethodnice i dva prethodnika, Zoran Milanović je daleko svjesniji da funkcija predsjednika nije funkcija velike moći. To nije izvršna vlast. On je obnašao izvršnu vlast, on dobro zna što treba raditi i bit će puno odmjereniji. Međutim, bez obzira što nema velike ovlasti, ovisi o okolnostima koje će se dešavati u društvu što će on sve moći raditi. Ono što se sada najčešće spominje je da predsjednik daje mandat za slaganje nakon parlamentarnih izbora. Ako bude što smo vidjeli da je Kolinda Grabar-Kitarović presudila koja je Vlada došla 2016. godine, ako bude takva nekakva situacija tu će njegova uloga biti veća. U svemu ostalom, bit će pravobranitelj svih građana – odgovorio je Račan.

Komentirao je i odabir Jadranke Žarković na mjesto savjetnice za odgoj i obrazovanje protiv koje su obrazovni krugovi iskazali nezadovoljstvo.

– Ne poznajem njezin rad dovoljno, no nono što mogu si dozvoliti da pomislim je 'to je politika'. Kada god nešto napravite, sretni ste ako imate trećinu ljudi iza sebe, trećinu protiv, a trećinu da ih u nešto uvjerite. Nekada ste u situaciji kada je to odmah fifty-fifty, treba proći više vremena da vidimo ima li tu nešto sporno – rekao je.

Osvrnuo se i na prijašnje izjave Zorana Milanovića da se predsjednik treba birati u Saboru.

– Jako je teško ići u kampanju za predsjednika s parolom da želimo ukinuti tu funkciju. To nije moguće napraviti. Jedno je njegov stav o predsjedniku Republike u trenutku kada je on predsjednik Vlade, tada se to čini puno agresivnije nastupiti. Međutim tri godine kada imate i dalje neku želju politički se aktivizirati, funkcija predsjednika je vrlo pristupačna, vrlo zanimljiva kao opcija. Što se tiče inauguracije, nastavlja ono kako smo radili kampanju, bez velikih troškova, bez velike pompe tamo gdje ne treba biti.