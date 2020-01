'Plenković nije razumio što se događa u HDZ-u, Bernardić se pokazao kao izvrstan strateg'

U studiju Večernjeg TV-a neslužbene rezultate predsjedničkih izbora komentirali su politička analitičarka Ankica Mamić i novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković.

Kao što su i očekivali, ali i najavljivali u našim emisijama, njihove prognoze su se ostvarile.

– Ovo je apsolutno očekivano, rekla bih da je u politici jako važno razumjeti kontekst. izbori su se dešavali u kontekstu u kojem smo vidjeli nekoliko stvari koje su se prvi put dogodile. Bilo je razvidno da će se pojaviti crni labud u obliku kandidata s ljevice jer je pravi sraz bio u prvom krugu između dva kandidata centra i desnog centra. Da je Škoro bio kandidat HDZ-a on bi dobio u prvom krugu, možda drugog kruga ne bi ni trebalo. Dogodio se scenarij koji se dao naslutiti. Nije bilo mobilizacije oko aktualne predsjednice, na prošlim izborima je bilo vidljivo da se oko Kolinde Grabar-Kitarović strava pozitivan naboj, da ljudi žele promjenu na Pantovčaku – kaže Ankica Mamić.

– Nije to velika stvar za Hrvatsku nego za nas da smo cijelo vrijeme dobro gađali. Kolinda je prije pet godina imala šest mjeseci prije izbora mobilizaciju, šest mjeseci prije izbora je počela mobilizaciju, a Milijan Brkić u zadnjih dana. Nitko u deset dana ne može preokrenuti situaciju. Napravio je neviđenu promjenu u deset dana, ali je iskoristio sva sredstva. No, proganja me cijelo vrijeme ista stvar, kako bi izgledao sukob Škoro i Milanović. HDZ nije vjerovao da im se može tako nešto dogoditi, to već traje, to nepriznavanje da gube biračku bazu. Da se nešto loše zbivalo moglo smo naslutiti još na izborima u Lici, EU izbori, opet se nije priznalo da se nešto zbiva. Sada se treba pitati što je sljedeće, koja je sljedeća lekcija, to je ono čime će se HDZ morati baviti idućih šest mjeseci – kaže pak Davor Ivanković.

– Nije ništa sporno u tom nekom centrističkom poziranju HDZ-a, to nije ništa loše ni za Hrvatsku ni za HDZ, no čini mi se da je Plenković propustio dati svojoj malo desnijoj frakciji značaja. Da je stavio Miru Kovača ili Stiera na europske izbore ostvarili bi bolji rezultat, a on bi time sebi kupio mir u stranci. Svi znamo da Kolinda i Plenković nisu bili u ljubavi do zadnje godine njegovog mandata, ona je do zadnje godine prozivala Vladu, to se vidjelo da je to ljubav iz interesa, da nema autentičnog priznavanja vrijednosti onoj drugoj strani. Kolinda Grabar-Kitarović je imala zapravo jedan loš mandat. Glasači su ipak pametniji. Kolinda nije uspjela u tom svom manevru iz desnog bazena prema centralističkoj politici Andreja Plenkovića – dodaje Mamić.

Ivanković smatra kako je za ovakve rezultate krivac HDZ.

– Nevjerojatno da Plenković i njegovi nisu shvatili da izravno povezivanje šefice s Pantovčaka i HDZ-a će utjecati na njezin rejting, podrška joj je odmah počela padati. Čini mi se da se Plenković krivo predstavljao, da je on druga osoba, a on je zapravo kompleksnija osoba. Prvo se predstavljao kao 'svaka majka bi ga htjela za zeta', on je u dva mjeseca vratio skoro 10 postotnih poena, on je učinio čudo... Međutim, ili je njemu moć udarila u glavu ili on nije bio takav kakvim smo ga mi smatrali. Činjenice govore da on vrlo čvrstom rukom je krenuo vladati, tu ima skidanja glava u političkom smislu, to nije europsko ponašanje, to je vrlo daleko od nekakvog priznavanja frakcija. Ono što je krasilo HDZ je da postoje dvije frakcije koje ne rade jedna protiv druge, sad se pojavila treća, no nikad se nije došlo da bi se cijelo krilo odrezalo – kaže Davor Ivanković.

– Franjo Tuđman se uvijek trudio da drži ravnotežu između dvije stranačke frakcije unutar HDZ-a – prisjeća se Mamić.

Hoće li izbori u HDZ-u biti prilika da Plenković pokaže da mijenja pogled na HDZ.

– Nisam siguran da je Plenković razumio što se zbiva i o kakvoj opoziciji. Mislio sam da razumije, ali da ima neku svoju taktiku. Možda će nakon ovoga nešto shvatiti. No, nisam siguran da će doći do promjena u HDZ-u koje su potrebne. Možda će se oni baš sada uhvatiti kao za slamku za Plenkovića. Frakcijski rat je završen, nešto su se dogovorili, krenuli su zajedno, sad je pitanje u sljedećih par mjeseci ostaje li taj dogovor jer šansu Kovaču, Stieru itd., oni ne mogu iz ničega nešto napraviti u HDZ-u – kaže Ivanković.

Ankica Mamić smatra kako je Kolinda Grabar-Kitarović pogriješila što se previše povezala s Milanom Bandićem.

– Jedna od ključnih pogreški u kampanji Kolinde Grabar-Kitarović bila je ta intimizacija s Milanom Bandićem. Osjeća se da je Milan Bandić gotov. Sad se već i subotom organiziraju prosvjedi, mediji su konačno počeli otvarati te afere – kaže Mamić.

Komentirali su i izjavu Milijana Brkića koji je rekao da moraju napraviti analizu i rekao da su sami krivi, a ne netko drugi.

– Nakon samokritike, dolazi kritika – kaže Ivanković.

– U ovoj kampanji je bilo jako puno grešaka, vođena je kao kampanja prije 20 godina, bilo je razvodno da u HDZ-u postoji nesuglasje oko kandidatkinje. To naravno šalje i na teren takvu poruku. Ovo su sad odlučili građani, rekli su ne može sva jaja u istu košaru, sad želimo promjenu – smatra Mamić.

Što će pobjeda Zorana Milanovića značiti za SDP?

– Milanović će sad izaći iz SDP-a. On je na neki način vratio snagu ljevici, njemu je sve išlo na ruku. HDZ je imao lošeg kandidata, to nije ona Kolinda od prije pet godina plus ovaj bunt, masa ljudi je namjerno ovo napravila, sudjelovala je u ovom eksperimentu u lekciji HDZ-u. Zoran Milanović će sada jako paziti što će raditi, Plenković i on će se morati naći jako brzo i početi razgovarati – kaže Ivanković.

– Bernardić se pokazao kao izvrstan strateg. Sjetimo se europskih izbora, na listu je stavio sve prvake SDP-a. Bernardić je to pokazao i time što je podržao kandidaturu Zorana Milanovića, to je bilo taktički mudro i promišljeno, a sigurno mu ego nije ostao neranjen. U stožeru Zorana Milanovića su svi ljudi koji su se javno obračunavali s Bernardićem.

Ivanković kaže da je dosta razmišljao o Kolindi Grabar-Kitarović.

– Uvijek sam zamišljao Kolindu Grabar-Kitarović kako ne ide u drugi mandat, mislim da ni ona sama to nije priželjkivala, cijelo vrijeme sam mislio da ona neće nastaviti, da će ona nastaviti neku drugu međunarodnu kandidaturu, uvijek sam mislio da će nešto drugo biti. Što se dogodilo u tih par tjedana kad je ona bila i na onoj drastičnoj dijeti, sve to treba spojiti, vidjeti i ove nestabilnosti u koje je ona upadala u zadnjih par mjeseci, izbore je ona izgurala junački, pokazala je da nije ona bez veze na toj funkciji

– Ona je objektivno bila loša otkad je počela pretkampanja. To je bila kampanja koja je bila loša, u prvom krugu sam procjenjivala da će Milanović dobit, da je Škoro ušao u drugi krug bila bi potpuno druga priča – smatra pak Mamić.