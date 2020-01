UŽIVO Nove izlazne ankete: Zoran Milanović 53,22 posto, Kolinda Grabar-Kitarović 46,78 posto

Danas je održan drugi krug predsjedničkih izbora u kojima se za mandat na Pantovčaku natječu aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i bivši premijer Zoran Milanović, koji je u prvom krugu osvojio najviše glasova. Druga izlazna anketa čiji su rezultati objavljeni oko 19.45 sati kaže da Milanović vodi s 53,22 posto, neznatno manje u odnosu na prvu anketu.

Birališta su zatvorena u 19.00 sati. Prvi nepotpuni službeni rezultati trebali bi biti objavljeni u 20 sati.

U nastavku pratite tijek događaja:

19.47 - Druga izlazna anketa kaže da Milanović vodi s 53,22 posto, dok Grabar-Kitarović ima 46,78 posto. Dakle, vrlo mala razlika u odnosu na prvu.

19.30 - Čestitao bih Zoranu Milanoviću i Kolindi Grabar-Kitarović na rezultatima. Što se tiče rezultata, ja sam onaj koji kaže 'sačekajmo'. Onda ćemo znati konačni rezultat. Ako pobjedi, hrvatski narod je poslao poruku - kazao je potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić. Više čitajte ovdje.

19.10 - "Hvala vam! Hvala svim volonterima, svima vama koji ste mi bili podrška u ovih šest mjeseci. Ljudi, hvala vam!", oglasio se Milanović na Facebooku.

U stožeru Kolinde Grabar-Kitarović zavladala je nevjerica nakon objave izlaznih anketa:

19.05 - U stožeru Zorana Milanovića nakon prvih izlaznih anketa prolomio se gromoglasan pljesak. Više čitajte ovdje.

19.00 - Prema prvim izlaznim anketama agencije Ipsos puls za nacionalne televizije Zoran Milanović vodi s 53,25 posto, dok Kolinda Grabar-Kitarović dobiva 46,75 posto glasova. Ove ankete ne obuhvaćaju glasove dijaspore.

Prve izlazne ankete temelje se na uzorku od 11.711 ispitanika. Statistička pogreška iznosi 1,3 posto.

18.50 - Državno izborno povjerenstvo (DIP) potvrdilo je večeras da se ušlo u trag SMS-poruci koja se širila društvenim mrežama upućujući na moguću kupovinu glasova na predsjedničkim izborima. Potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin rekla je da je poruka odaslana sa privatnog broja te da sve ukazuje da se radilo o šali, odnosno fake poruci. Od kuda je poruka odaslana, Lovrin nije mogla precizirati, navela je tek kako je HAKOM otkrio da je odaslana s privatnog broja koji je blokiran.

18.30 - Kako je javio DIP, na izbore je do 16.30 sati izašlo više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto. Ta je izlaznost bolja od one u 1. izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina kada je do istog vremena glasovalo 48, 23 posto birača, dakle gotovo pet posto više.

U inozemstvu, gdje se hrvatski predsjednik bira u 47 država, do nedjelje poslijepodne glasovalo je 40.100 birača, a među njima najviše je glasovalo u Bosni i Hercegovini, njih 28.300, što je za devet tisuća više nego prije dva tjedna, pokazuju podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP). U prvom krugu u inozemstvu je izašlo ukupno 30.405 birača.