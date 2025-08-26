Naši Portali
NALOŽENA OBDUKCIJA

U starom toku rijeke Drave pronađeno tijelo žene za kojom se tragalo

Velika potraga kod Varaždina: Čovjek je autom sletio u Dravu
26.08.2025.
u 23:23

Policija je potvrdila da se radi o ženi čiji je nestanak prijavljen 25. kolovoza

Tijelo žene čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak pronađeno je u utorak u starom toku rijeke Drave, a uzrok smrti zasad nije poznat, izvijestila je varaždinska policija. Policija je u oko 12,45 sati primila dojavu građana da je u starom toku rijeke Drave na predjelu zvanom Majerščak, uočeno tijelo žene. Na mjesto događaja ubrzo su došli policajci koji su u blizini mjesta pronalaska tijela jer su u suradnji s drugim službama, provodili mjere traganja za nestalom osobom.

Mrtvozornik je potvrdio smrt, no uzrok zasad nije poznat. Zamjenica Županijske državne odvjetnice u Varaždinu naložila je obdukciju. Nakon dovršetka očevida tijelo će biti prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin. Policija je potvrdila da se radi o ženi čiji je nestanak prijavljen 25. kolovoza.

