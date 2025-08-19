Naši Portali
TRAGEDIJA U KONJICU

Noćna potraga u Konjicu: Policija u šumi spašavala ženu, a u vrtu otkriveno beživotno tijelo!

Slaven Branislav Babic/PIXSELL
19.08.2025.
u 10:30

Mjesto događaja je osigurano do dolaska očevidne ekipe.

U ponedjeljak, 18. kolovoza 2025. godine, nešto prije ponoći, Policijskoj upravi Konjic obratio se V.A. iz Konjica prijavivši da se iznad njegove kuće u ulici Tušćica čuju povici u pomoć, obavještava Fenix.magazin. Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su u obližnjoj šumi, iznad kuće prijavitelja, pronašli T.R. (81) iz Konjica.

Žena je pala u potok i zadobila ozljedu ramena dok je tragala za svojim suprugom T.Š. (84). Naime, on je ranije tijekom dana otišao u vrt, nakon čega se nije javljao na telefon. U potrazi su se policiji pridružili i pripadnici Gorske službe spašavanja. Nedugo zatim, u vrtu pored vikend kuće pronađeno je beživotno tijelo T.Š. Mjesto događaja je osigurano do dolaska očevidne ekipe.

