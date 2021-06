U Skloništu u Kutini inspekcija premještala pse iz oštećenog boksa i naredila uklanjanje nedostataka

Dolazak u sklonište za životinje Veterinarske stanice Kutina naša čitateljica (podaci u uredništvu) dugo neće zaboraviti. Kako nam je ispričala, u jednoj od prostorija dočekao ju je pas vezan lancem za ogradu, iako je bio u boksu. A boksovi su, kaže, izgledali kao da su oni koji vode brigu o sklonište potpuno zaboravili da ih ponekad treba i urediti – zidovi su bili puni vlage, boja oguljena, na podu rupe u kojima se psi mogu i ozlijediti. U jednom od takvih boksova bila su i štenad, oni najmanji i najosjetljiviji.

– Doznala sam da su psa vezali jer im je bježao i iz boksa, nisu zatvoreni do vrha pa se nekako provukao. Čula sam već da sklonište grozno izgleda, ali ostala sam u šoku od ovog što sam vidjela. Ti zidovi nisu godinama uređivani. Nisam sigurna ni da svi Kutinjani znaju što plaćaju i u kakvim uvjetima ovdje žive psi – rekla nam je. Fotografije koje smo dobili posvjedočile su nam sve što je ispričala. Doznajemo da je najgore kad je u boksovima puno pasa, a često ih bude i puno više od 15.

Kako je prema podacima iz Jedinstvenog informacijskog centra Ministarstva poljoprivrede kapacitet skloništa 12 pasa, upitali smo veterinarsku inspekciju ima li saznanja da u skloništu boravi više pasa nego im kapacitet dopušta i znaju li išta o uvjetima u kojima borave psi? Tražili smo i da nam nakon nadzora odgovore što su u skloništu zatekli i što je naloženo odgovornim osobama. Nakon što su nam prvo rekli da nemaju informacija o svemu što smo ih pitali, ali da će obaviti nadzor, odgovori stižu za 10 dana.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata provela je inspekcijski nadzor te utvrdila određene nedostatke u infrastrukturi skloništa. Psi koji su zatečeni u oštećenom boksu pod nadzorom inspekcije prebačeni su u boks bez oštećenja. Danom nadzora u skloništu je bilo 8 pasa i 13 štenadi. Inspekcija je rješenjem naložila Veterinarskoj stanici Kutina otklanjanje zatečenih nesukladnosti i za isto odredila rok za otklanjanje, što će se utvrditi kontrolom izvršenja rješenja – kažu iz Državnog inspektorata.

Foto: Privatni album

Odgovore o stanju u skloništu potražili smo i u Veterinarskoj stanici Kutina. Upitali smo ih jesu li boksovi na vrhu otvoreni, pa je zbog toga vezan pas koji je bježao, te imaju li u planu urediti prostor u kojem borave psi? Zanimalo nas je i s kojim gradovima i općinama imaju ugovore o zbrinjavanju napuštenih životinja i koliko su na osnovu sklopljenih ugovora imali prihoda u 2020. godini? Njihov odgovor dobili smo samo dan nakon što su nam iz DIRH-a potvrdili da je proveden inspekcijski nadzor.

– Prostor skloništa inače se redovno održava. Na žalost, ove godine zbog pandemije to je bilo malo pomaknuto. U međuvremenu smo obojili zidove i ograde boksova. Svi boksovi zatvoreni su do stropa – kažu nam iz skloništa. Direktorica Veterinarske stanice Kutina Željka Banović dodaje i kako sklonište uredno posluje, što je, kaže, potvrdio i veterinarski inspektor prilikom nadzora.

– Što se tiče ugovora s gradovima i općinama, pokrivamo područje na kojem su nam dodijeljene i javne ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, a sve u skladu s kapacitetom skloništa temeljem Rješenja Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane – objašnjava nam direktorica Banović.

Koji su to gradovi i općine s kojima su sklopili ugovore ne otkriva, kao ni koliko su prema njima u 2020. godini imali prihoda. No, neslužbeno doznajemo da imaju ugovore s najmanje pet općina i gradova iz kojih su zbrinuli oko 150 pasa. Jedinice lokalne samouprave s kojima sklonište ima ugovor u 2020. izdvojile su više od pola milijuna kuna za zaštitu životinja i brigu o napuštenim životinjama, a dio koji je otišao u sklonište, odnosno Veterinarsku stanicu Kutina, iznosi i nekoliko stotina tisuća kuna. Novac je to poreznih obveznika, a kako se on troši, odnosno u kakvim uvjetima žive psi, veterinarska inspekcija, očito je, ne provjerava tako često. Koliko dugo sklonište nije uređeno ne znamo, svjedoci tvrde da je tako godinama, odnosno sve lošije i lošije. No, mora li baš svima i za sve nedostatke biti kriva korona? Sva sreća pa je ima, čime bi inače opravdali sve što nisu napravili, a trebali su. Uostalom, potvrdila je to i veterinarska spekcija.