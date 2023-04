Da nije zabrinjavajuće, bilo bi smiješno: jedanaesti put u ponedjeljak je odgođeno drugo osječko suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću. Druga optužnica za izvlačenje novca iz Dinama protiv braće Mamić, Damira Vrbanovića, Marija Mamića i ostalih podignuta je prije gotovo šest, a potvrđena prije četiri godine. Održana je do sada tek jedna rasprava, na kojoj je samo pročitana optužnica i okrivljenici porekli krivnju, a bilo je to u ožujku 2021. godine. Teško je i pobrojati razloge zbog kojih su se redale odgode ročišta, a niz ide, otprilike, ovako: red koronavirusa, red išijasa, red zahtjeva za izmještanje postupka na sud u Zagreb, red bijega iz države... Pa se ne pojave odvjetnici, pa nema okrivljenika...

Svaki dolazak odvjetnika (mahom zagrebačkih) na raspravu u Osijek koja već za desetak minuta bude odgođena iziskuje i troškove, no ostavimo se sad financijske bilance. Na pravosuđu, koje ionako ne uživa osobito povjerenje građana, ovakva pravosudna trakavica nesumnjivo ostavlja mrlju. Usto, tijekom procesa protiv braće Mamić već je dosta sramote naneseno istom tom pravosuđu. Naime, pitanje je dana kada će biti podignuta optužnica protiv trojice osječkih sudaca – Zvonka Vekića, Ante Kvesića i Darka Krušlina – zbog sumnje u primanje mita od Mamića.

Branitelji imaju legitimno pravo zastupati svoje klijente najbolje što mogu i služiti se pri tome svime što im je dostupno. No, isto tako, druga bi strana, ako se zaista sumnja na opstrukciju sudskog postupka, trebala imati mogućnost da im uzvrati “istom mjerom”. Očito Županijski sud u Osijeku i ide u smjeru postavljanja odvjetnika po službenoj dužnosti apsolutno svim okrivljenicima, čime bi se spriječila opcija da se rasprave odgađaju zbog izostanka izabranih branitelja. A u procesu gdje je najmanje sedam odvjetnika uvijek netko može izostati pravdajući se bolešću ili gustim rasporedom, opravdano ili neopravdano. Simptomatično je i kako je jedan od branitelja, nakon što je koncem ožujka Visoki kazneni sud odbio tko zna već koji po redu zahtjev za delegaciju suđenja iz Osijeka u Zagreb, rekao novinarima kako ta odbijenica – ništa ne znači. Oni će, rekao je, ponovno zatražiti micanje procesa iz Osijeka, a za to će, poručio je, priložiti nove dokaze. No može li se zaista tako unedogled?