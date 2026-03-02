SAD i Izrael pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana, koju su opisali kao "preventivni udar" usmjeren na iransko vodstvo i nuklearni program. S obzirom na dosadašnju retoriku Zorana Milanovića u kojoj je upozoravao da "zločinačka klika želi uvući svijet u rat", vrlo vjerojatno je i njegovo promišljanje o ovom napadu u sličnom tonu. Izraelsku vojsku je već prije nazvao odgovornom za "najgore ratne zločine", a politiku te zemlje "zvjerskom".
S druge strane, Milanović u ranijim istupima ne brani ideologiju iranskog režima, već brani pravo Irana da bude pošteđen vanjske agresije, dok istovremeno koristi Iran kao protutežu u svojoj žestokoj kritici aktualne izraelske vlade koju naziva "zločinačkom klikom". Milanovićev pristup Iranu zapravo je preslika njegove "doktrine" o Ukrajini, koju on sam naziva realnom politikom, koja se može nazvati izolacionizmom ili čak svrstavanjem uz agresore.
Milanović je Rusiju ipak nazvao agresorom (uz dodatak "ali..."), dok je prema Izraelu u kontekstu Irana i Gaze postao daleko oštriji
Pa rusofili voli i Iran i Sj. Koreju i slične.
To nisu naši ratovi. Drugo Rusija i Iran su zemlje koje su nam prodavale oružje kada su nas Srbi napadali i to unatoč embargu. Vremena se mijenjaju, da li se moramo i mi mijenjati ili možda možemo ostati po strani i praviti se neutralni koliko god dugo možemo?
Molim da nas poštedite dotičnog s Pantovcaka. Taj tak i tak nema nis za reći. Taj bi nas odveo kod svojih prijatelja ayatolaha, putina, orbana, ficoa, Kim il sunga i kak se sve već ti njegovi prijatelji zovu. Odveo bi nas u mrak. A kako vidim to bi mnogim kvazi vratima odgovaralo. E pa drugovi i drugarice nebu išlo.