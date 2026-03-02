Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
Zvonimir Despot
Autor
Zvonimir Despot

Milanovićev pristup Iranu zapravo je preslika njegove 'doktrine' o Ukrajini

02.03.2026. u 10:05

Milanović je Rusiju ipak nazvao agresorom (uz dodatak "ali..."), dok je prema Izraelu u kontekstu Irana i Gaze postao daleko oštriji

SAD i Izrael pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana, koju su opisali kao "preventivni udar" usmjeren na iransko vodstvo i nuklearni program. S obzirom na dosadašnju retoriku Zorana Milanovića u kojoj je upozoravao da "zločinačka klika želi uvući svijet u rat", vrlo vjerojatno je i njegovo promišljanje o ovom napadu u sličnom tonu. Izraelsku vojsku je već prije nazvao odgovornom za "najgore ratne zločine", a politiku te zemlje "zvjerskom".

S druge strane, Milanović u ranijim istupima ne brani ideologiju iranskog režima, već brani pravo Irana da bude pošteđen vanjske agresije, dok istovremeno koristi Iran kao protutežu u svojoj žestokoj kritici aktualne izraelske vlade koju naziva "zločinačkom klikom". Milanovićev pristup Iranu zapravo je preslika njegove "doktrine" o Ukrajini, koju on sam naziva realnom politikom, koja se može nazvati izolacionizmom ili čak svrstavanjem uz agresore.

Ključne riječi
vanjska politika Ukrajina napad na Iran Zoran Milanović

Komentara 5

Pogledaj Sve
DA
DarthVader
10:45 02.03.2026.

Molim da nas poštedite dotičnog s Pantovcaka. Taj tak i tak nema nis za reći. Taj bi nas odveo kod svojih prijatelja ayatolaha, putina, orbana, ficoa, Kim il sunga i kak se sve već ti njegovi prijatelji zovu. Odveo bi nas u mrak. A kako vidim to bi mnogim kvazi vratima odgovaralo. E pa drugovi i drugarice nebu išlo.

Avatar HajdukLika
HajdukLika
10:44 02.03.2026.

Pa rusofili voli i Iran i Sj. Koreju i slične.

TA
Tarantula
10:45 02.03.2026.

To nisu naši ratovi. Drugo Rusija i Iran su zemlje koje su nam prodavale oružje kada su nas Srbi napadali i to unatoč embargu. Vremena se mijenjaju, da li se moramo i mi mijenjati ili možda možemo ostati po strani i praviti se neutralni koliko god dugo možemo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!