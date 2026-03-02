SAD i Izrael pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana, koju su opisali kao "preventivni udar" usmjeren na iransko vodstvo i nuklearni program. S obzirom na dosadašnju retoriku Zorana Milanovića u kojoj je upozoravao da "zločinačka klika želi uvući svijet u rat", vrlo vjerojatno je i njegovo promišljanje o ovom napadu u sličnom tonu. Izraelsku vojsku je već prije nazvao odgovornom za "najgore ratne zločine", a politiku te zemlje "zvjerskom".



S druge strane, Milanović u ranijim istupima ne brani ideologiju iranskog režima, već brani pravo Irana da bude pošteđen vanjske agresije, dok istovremeno koristi Iran kao protutežu u svojoj žestokoj kritici aktualne izraelske vlade koju naziva "zločinačkom klikom". Milanovićev pristup Iranu zapravo je preslika njegove "doktrine" o Ukrajini, koju on sam naziva realnom politikom, koja se može nazvati izolacionizmom ili čak svrstavanjem uz agresore.