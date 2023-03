Glasajte za gaf ožujka: Mamić opet uhvaćen u laži, konkuriraju mu rastrošni gradonačelnici i nadbiskup

U izboru za gaf veljače uvjerljivo je uz pomoć vaših glasova pobijedio premijer Andrej Plenković sa svojom izjavom kako je Hrvatska među 15 najrazvijenijih zemalja. Sad je na redu glasovanje za gaf ožujka, a u konkurenciji su Zdravko Mamić, gradonačelnici Benkovca i Zadra Tomislav Bulić i Branko Dukić te Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.

1. Kriminalac, bjegunac i demagog Zdravko Mamić opet po tko zna koju put uhvaćen u laži (5. ožujka 2023)

Pravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić opet je po tko zna koji putu uhvaćen u laži nakon što je isto tako po tko zna koji put odigrao predstavu za hrvatsku javnost. Mamić je naime početkom veljače izjavio da se povlači iz borbe za vlast u Dinamu, koja u tom klubu već neko vrijeme traje rekavši između ostalog da je napisao oproštajno pismo.

- Imam u svojem mobitelu par mjeseci napisan oproštaj i posljednje zbogom Dinamu. Ja sam završena priča. Nikakva demagogija. Dao sam što sam mogao. I sad kad hoću, ne mogu dati ono što mogu. Nek' se sami bore za sebe - izjavio je tada demagog svih demagoga Mamić.

A da je opet lagao i bio demagog potvrdila je audio snimka koja je došla u javnost ovih dana, a na kojoj se čuje kako Mamić poziva svoje prijatelje da mu pomognu da ugura njemu odane povjerenike u Skupštinu Dinama. Naravno uz njegovu novčanu stimulaciju.

- Pokrenite sve svoje prijatelje, bližnje, rođake diljem Hrvatske, gdje god ih imate. Pošaljite im listu što im sve treba da bi bili članovi Dinama. Pošaljite im da to ispune. Recite im da će biti učlanjeni, da će dobiti člansku iskaznicu i da neće trebati platiti članarinu jer ćemo članarinu platiti mi iz našeg fonda, a taj fond ću osigurati ja. Onda ćemo ih u datom trenutku tamo od ponedjeljka pa nadalje upisivati onim povjerenicima kojima će biti potrebno, od 1 do 5. Ja mislim da trebamo ići na pet, četiri su nam visoko, a petog bismo još dodali i gurnut ćemo sve do njega.

Evo, to je moj doprinos zasad. Slijedim vas, pratim vas, ovu bitku moramo dobiti po cijenu života, ali s konkretnim radnjama - govori Mamić među ostalim na snimci koja raskrinkava njegov plan da ipak i dalje ima pod kontrolom Dinamo i koja dokazuje da je što god on javno kaže, da ga parafraziramo, čista demagogija.

2. Grad opustošen, a gradonačelnik kupuje stol za čak 22.500 eura (12. ožujka 2023.)

Benkovac je jedan od najsiromašnijih gradova u Hrvatskoj, no može se pohvaliti da ima vrlo skupocjeni stol u svojoj gradskoj upravi. Ovaj tjedan je naime izazvalo zgražanje javnosti, ali i mještana tog demografski i gospodarski opustošenog grada u zadarskom zaleđu da je HDZ-ov benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić za svoj ured kupio moderan stol za čak 22.500 eura.

Novinari su prema fotografijama na službenim stranicama Grada Benkovca, zaključili da je stol uistinu moderan i da svatko tko sjedi za njim ima svoj mikrofon koji može uključiti dok se obraća drugima iako ti drugi sjede na metar-dva udaljenosti. Ravnokotarci su zbog te Bulićeve rastrošnosti još više ogorčeniji jer u isto vrijeme dok on troši 22.500 eura za radni stol, 40 naselja u sastavu grada već u 23 sata nemaju javnu rasvjetu koja se gasi zbog štednje. Gradonačelnik Benkovca u svemu tome ne vidi ništa sporno.

- Stol je kupljen i cijena je doista visoka, ali na to gledam da je to ulaganje za 100 ili čak 200 godina - kazao je Bulić za 24sata.

Ovaj Bulićev potez osuđuje i benkovačka oporba, a vijećnik Domovinskog pokreta, Frane Tokić, ističe kako je ovdje riječ o manifestaciji bahatosti u devastiranom kraju koji ljudi zbog besperspektivnosti napuštaju tražeći egzistenciju u drugim krajevima.

– I ne samo to, Gradska uprava zadnjih pola godine svojim građanima povećava cijenu vode, za sto posto je povećan i komunalni doprinos, a stanarima zgrada u Benkovcu poskupjeli su i stambenu pričuvu te cijenu odvoza smeća. Uz sve to, gradonačelnik još potencira mjere štednje kroz javnu rasvjetu, pa slobodno možemo reći kako je kupnjom basnoslovno skupog stola samo demonstrirao svoju bahatost - kazao je Tokić za Zadarski list.

3. HDZ-ov gradonačelnik Zadra Branko Dukić kupio sliku na kojoj su njegovi prijatelji za 50.000 eura (19. ožujka 2023.)

Grad Zadar je od mladog zadarskog slikara Marija Javorana otkupio sliku "Mediterraneo" za čak 50 tisuća eura! Tako veliku cijenu koju je HDZ-ov gradonačelnik Zadra Branko Dukić platio za sliku 28-godišnjeg umjetnika naravno sablaznilo javnost, ali i likovne stručnjake iako je taj Javoranov rad bio proglašen najboljim na nedavno održanom internacionalnom ARC-Salonu. Otkupom te za 50.000 eura Javoran je tako postojao jedna od najskupljih hrvatskih slikara. Cijena po kojoj je prodao “Mediterraneo” preskočila je radova puno poznatijih naših slikara poput Rabuzina, Pulitike i Murtića čije slike ne prelaze petnaestak tisuća eura. A izjednačio se jedino s velikim Vlahom Bukovcem.

- Kao stručna procjena slike drži se zapravo procjena samog ARC-a centra i početna cijena umjetnika - pojasnila je Dina Bušić, pročelnica za kulturu i sport grada Zadra dok je Javorin kratko komentirao kako je na njemu bilo da prihvati ili odbije ponudu.

- Ja bih mogao postaviti pitanje da li Gvardiol vrijedi toliko. I onda će reći on je mlad. Što to znači mlad? Rad vrijedi ili ne, igrač vrijedi ili ne - kazao je Javoran također za HRT, dok je prof. dr. sc. Vinko Srhoj ustvrdio kako po njegovoj procjeni slika vrijedi između 10 i 15 tisuća eura, dakle nalazi se u okvirima realnih tržišnih cijena hrvatskih slikara i slikarica mlađe generacije. No osim cijene njegove slike, sporno je i to što su na njoj naslikani i Dukićevi prijatelji.

Naime među 12 osoba koje su prikazane na slici nekoliko je poznatih zadarskih osoba. Na neospornu činjenicu da je na slici nekoliko gradonačelnikovih prijatelja reagirali su iz Akcije mladih navodeći sto se sve moglo za te novce učiniti po pitanju socijalne politike grada, prehrane za učenike, pomoći osobama s invaliditetom…i sve nazivaju najvećim skandalom u novijoj zadarskoj povijesti.

4. Nadbiskup Hranić oklijevao da smijeni svećenika pedofila jer 'bi mu se srušili svjetovi’ (26. ožujka 2023)

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić održao je ovaj tjedan konferenciju za medije kako bi se očitovao o optužbama da je štitio svećenika pedofila iz vukovarskog naselja Sotin. Hranić je, prema pisanju Novosti, znao za svećenika pedofila, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa.

Novosti navode kako je Hranić štitio sotinskog svećenika protiv kojeg su župljani 2016. iznijeli niz ozbiljnih optužbi za pedofiliju i spolno zlostavljanje djece. Iz nadbiskupije su svećenika prijavili DORH-u, ali Hranić ga je godinama držao za oltarom iste crkve u kojoj je, prema optužbi, napastovao djecu. Majka jedne od žrtava se nije željela obratiti institucijama, od nadbiskupa je tražila da se župnika makne. Mogao je i u mirovinu, ipak, nadbiskup je čekao optužnicu i povukao ga tek 2020. A taj svećenik je u međuvremenu umro.

- On je tada bio tipični starac, starcu kad uzmete njegov životni ambijent njemu se ruše svjetovi - rekao je Hranić. A svijet se sigurno srušio za najmanje pet djevojčica, koliko ih je ukupno navedeno u optužnici, a što nadbiskup Hranić danas tvrdi da to nije znao.

- Tu očito ima istine ako je to pet osoba, to očito da nešto ima - priznao je Hranić. On je kazao i da je budući da je optužnica samo podignuta, da pokojni župnik nije bio pozvan ni na jedno ročište te da nije došlo do pravomoćne presude, da nije moralno te još uvijek nemamo pravo proglašavati župnika krivim i da se pokojni više ne može braniti. Hranić smatra da optuženog svećenika za pedofiliju nije moralno ni nazivati pogrdnim imenima poput serijski, seksualni grabežljivac, predator…kao što, rekao, to možemo vidjeti u medijima. O svemu je obaviješten i Vatikan. Prije nekoliko dana nadbiskupa su oslobodili odgovornosti nakon prve prijave, no na njihovu adresu poslane su nove optužbe protiv Hranića.