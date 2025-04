Ulazak Marije Selak Raspudić u izbornu utrku komplicira kampanju: No u SDP-u se više boje druge opasnosti

Dobiti novi gradonačelnički mandat, ali i apsolutnu većinu u Skupštini glavni je motiv zbog kojega je došlo do saveza između Možemo i SDP-a u Zagrebu. Sve dosadašnje ankete pokazale su i kako taj cilj nije nedostižan. Ipak, ulazak nezavisne Marije Selak Raspudić, ali i pokušaji da se Davor Bernardić i Pavle Kalinić kao i Tihomir Goluža udruže, naprave jednu listu i odluče među sobom tko će biti kandidat za gradonačelnika, političku situaciju u glavnom gradu ipak ponešto kompliciraju. Prije svega to se odnosi na bitku za Skupštinu koja je u Zagrebu ključna bitka, a u kojoj se Možemo i SDP-u može dogoditi da za vladajuću većinu moraju tražiti partnere "sa strane".

Da u SDP-u i u Možemo po pitanju Skupštine ne bi trebali biti mirni poručio je i politički analitičar Dragan Bagić gostujući na Večernji TV-u. Kako je kazao lako je moguće da izbori završe s jedne strane s uvjerljivom Tomaševićevom pobjedom u drugom krugu, ali isto tako i s oporbenom situacijom u kojoj Možemo i SDP-u neće biti lako naći koalicijskog partnera za većinu u Skupštini. Pri tome na Mariju Selak teško mogu računati jer, kako drži Bagić, za daljnji razvoj njene karijere njoj sigurno ne paše koaliranje ni s Možemo ni sa SDP-om. – Mislim da će tu biti drugih aktera, pojedinaca, iz ovih drugih lista od kojih će se možda moći sastaviti neka većina. Ako dođe do toga, Možemo će po prvi puta možda morati tražiti žetone i ulaziti u neke neprincipijelne koalicije i trgovine – kazao je Bagić.

Za Selak Raspudić drži da je još uvijek velika enigma, odnosno još se ne znaju niti ljudi koji će ići s njom u tu bitku niti program, za što će se zalagati. Iz svega što se do sada zna, Bagić kaže kako je jasno da pokušava pokriti široki prostor centra što joj je, drži, dobra taktika jer je to prostor koji je ostao prazan.

S jedne strane imamo Tomaševića i SDP na ljevici i lijevom centru, a s druge strane činjenicu da se HDZ pozicionira ideološki na desno. S jugoslavenskom zastavom i zastavom duginih boja očito šalju signal da će se neki način pozicionirati i voditi kampanju primarno na toj ideološkoj osnovi. Imamo i Jonjića koji se isto kao HDZ pozicionirao desno i trojicu kandidata koji se bore se za neko Bandićevo nasljeđe, koji isto ima jedan specifičnu poziciju – kazao je Bagić. Za razliku od izvora iz SDP-a politički analitičar ima i drugačije mišljenje o tome može li Selak Raspudić u drugi krug. I dok SDP-ovci u drugom krugu vide Mislava Hermana, kandidata HDZ-a Bagić je uvjeren da Selak Raspudić Hermana može "lako preskočiti". Na nedavno održanim predsjedničkim izborima to se nije dogodilo, odnosno Selak Raspudić nije uspjela ući u drugi krug sa Zoranom Milanovićem već je to pošlo za rukom HDZ-ovu kandidatu Draganu Primorcu. Bagić kaže kako je to zato što HDZ ne uspijeva mobilizirati na lokalnoj razini svoje birače koje ima na nacionalnoj razini.

– Vidjeli smo u nekoliko zadnjih izbornih ciklusa da je HDZ zapravo prolazio u Zagrebu bolje na nacionalnim izborima nego na lokalnim izborima. – Čini mi se da je zapravo relativno lak zadatak preskočiti HDZ ovog kandidata – drži Bagić. S druge strane, i u SDP-u, i u Možemo tvrde da su potpuno mirni i da im nova kandidatkinja ili nova preslagivanja ne mogu poremetiti planove. U Možemo pri tom šturo poručuju kako oni svoj cilj imaju i koncentrirani su na njega te kako se, što se njih tiče, svatko tko to želi, može kandidirati na izborima.

Isto je uostalom kazao neki dan i gradonačelnik Tomislav Tomašević poručivši na pitanje o kandidaturi Selak Raspudić kako se on, za razliku od nekih, za Zagreb bori desetljećima, a ne od jučer - iz čega se može lako zaključiti da će Selak Raspudić u kampanji pokušati diskreditirati porukom da se tek sada "sjetila" Zagreba. U SDP-u su nešto rječitiji i više izvora s kojima smo razgovarali tvrdi kako je Selak Raspudić ulaskom u izbornu utrku debelo zakasnila. Štoviše, većina izvora s kojima smo razgovarali iz SDP-a kaže kako ih ne bi čudilo da Selak Raspudić ne uđe u drugi krug.

Što pokazuju ankete

Dosta kasni jer očito misli da joj kampanja niti ne treba. To je pogrešno. Eventualno može osvojiti nešto za Skupštinu i to je to. Realno, ne zna ništa o gradu, vođenju grada, komunalnim pitanjima. Svi političari misle da im nešto znači na lokalnim izborima ako su poznati na nacionalnom nivou. To je krivo. Uostalom, sjetimo se Bandića. On je u gradu stalno dobivao izbore, superiorno, a na parlamentarnima ne ni prag prošao u zagrebačkim izbornim jedinicama. To sve govori kako ljudi vide lokalne izbore, što gledaju kada biraju gradonačelnika – kaže naš izvor iz vrha zagrebačkog SDP-a. Dodaje i kako bi Tomislav Tomašević trebao "poljubiti ruku" Siniši Hajdašu Dončiću jer je pristao na savez s Možemo i na odustajanje od stranačkog kandidata u korist aktualnog gradonačelnika jer će ga taj savez, uvjeren je, ostaviti na vlasti i u naredne četiri godine.

I naš drugi izvor iz vrha SDP-a drži da Selak Raspudić neće ući niti u drugi krug već da će to biti HDZ-ov kandidat budući da od svih kandidata jedino HDZ, analizira naš izvor, ima stabilno biračko tijelo. Hermana će stranka ugurati na mišiće u drugi krug kao što je bio slučaj s Draganom Primorcem na predsjedničkim izborima. Realno, više se od Selak Raspudić SDP mora bojati opasnosti da se Bernardić i Kalinić i Goluža doista ujedine. Oni mogu dobiti više od Selak Raspudić, drži izvor iz vrha SDP-a. I treći izvor iz vrha te stranke uvjeren je da ne samo da će pobijediti Tomašević već i da će savez Možemo-SDP imati apsolutnu većinu u Skupštini. – To nam pokazuju baš sve ankete koje smo radili i nema nikakvog straha da će biti drugačije – kaže izvor iz vrha SDP-a koji dodaje i kako ne treba zaboraviti i na "pomoć Dhonta" s obzirom na to da je izvjesno kako će Možemo-SDP lista biti najjača.