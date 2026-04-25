Hajdaš Dončić o Plenkoviću: Balkanski Trump pokazuje izrazito visoku razinu bahatluka

Dosadašnji kandidat za predsjednika osječkog SDP-a Mario Jelavić izjavio je u subotu kako, zbog obiteljskih razloga, povlači kandidaturu za predsjednika osječkog SDP-a, a novi kandidat bit će Goran Kušec, znanstvenik i nekadašnji kandidat SDP-a za osječkog gradonačelnika.

Na konferenciji za novinare Jelavić je kazao kako su on i njegova obitelj prolazili iznimno teško razdoblje, vezano uz ozbiljne zdravstvene probleme, zbog čega povlači kandidaturu, a svoju potporu daje Goranu Kušecu, dok će se on kandidirati za Gradski odbor stranke. Kušec je istaknuo kako mu je cilj konsolidirati članstvo i organizacijsku infrastrukturu, krenuti s temama koje zanimaju građane, kao i podići vidljivost stranke u javnosti.

Predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić rekao je kako od novih čelnika osječkog ogranka očekuje da organizaciju vode kao tim, ocijenivši kako u tom ogranku "nema drame i da sve ide svojim tijekom". Od Kušeca očekuje da podigne osječku gradsku organizaciju, promovira socijaldemokratsku politiku u Osijeku te neke nove ljude u organizaciji.

Ističe kako socijaldemokracija SDP-a u Hrvatskoj znači i "borbu protiv desnih radikala, koji se oblače u odijela, čak znaju jesti vilicom i nožem, upotrebljavaju salvetu, ali pomiču granice desnog centra u krajnju desnicu". Naša borba je i protiv pukog shvaćanja rada kroz prizmu novca i materijaliziranja ljudskosti u svakodnevnom životu. Socijaldemokracija je nada u pravednije društvo i pravedniju raspodjelu kapitala, jer Hrvatska ne pripada samo uskoj sekti oligarha, povezanih s političkim istomišljenicima, poručio je Hajdaš-Dončič.

Smatra kako su u Hrvatskoj "sve institucije politički okupirane i pod patronatom jedne političke stranke" i da je "Hrvatska korak do jednoumlja". Na upit novinara da komentira rasplet priče oko izbora ustavnih sudaca Hajdaš-Dončić je odgovorio kako u Hrvatskoj postoje tri razine bahatluka - prva je Vili Beroš, druga je David Sopta, a treća je Ustavni sud.

"Imate malog od mafije, koji je zaposlen u državnoj bolnici, imate dno dna "balkanskog Trumpa", a to je da je čovjek, protiv kojeg se vjerojatno još vodi postupak i suodgovoran je za smrt pomoraca, bude nagrađen funkcijom člana Uprave ACI-a, jednog od najprofitabilnijih hrvatskih poduzeća. Balkanski Trump pokazuje izrazito visoku razinu bahatluka, koja kulminira izborom ustavnih sudaca, jer je bacio tri imena po modelu uzmi ili ostavi. Pa zar su to pregovori", ocijenio je Hajdaš-Dončić.

Na upit novinara potvrdio je kako Andreja Plenkovića više neće nazivati premijerom, jer, kako smatra, "to nije zaslužio", već ga sada zove "balkanskim Trumpom", zbog Beroša, Sopte i zbog ustavnih sudaca. Kako se Trump ponaša to vidimo svaki dan, a ovo je loša verzija Donalda Trumpa, odnosno tango s okusom Balkana "balkanskog Trumpa", ustvrdio je Hajdaš Dončić.