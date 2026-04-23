Mlinarić uzvratio udarac Šprajcu i Orešković: 'Sad će vama ovaj obućar nešto reći'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić javno je odgovorio Daliji Orešković nakon što je, kako tvrdi, zastupnica, dok on nije bio prisutan u sabornici, na njegov račun iznijela niz uvreda. U objavi na društvenim mrežama poručio je da joj ne osporava pravo na politički govor, ali je pritom naglasio da su slobode i prava o kojima se danas raspravlja skupo plaćeni u Domovinskom ratu. “Bolje budala s idealima nego čovjek bez časti”, poručio je Mlinarić na početku svoje objave, istaknuvši kako je za pravo na slobodu govora, političko neslaganje i javnu kritiku dao vlastito zdravlje, dok je njegov brat za Hrvatsku dao život. Ostatak objave saborskog zastupnika prenosimo u cijelosti.

"Kolegica Dalija Orešković jučer je, dok nisam bio prisutan u sabornici, iznijela niz pogrda na moj račun. I to je njezino pravo. Ja sam za to njezino pravo prvo riskirao svoj život na ratištu, a onda dobivao batine u logoru. Kad kolegica Orešković s tolikom strašću spominje ustavne vrijednosti i slobode, mora biti svjesna da sam ja za svako to slovo ustava slobodne Hrvatske u srbijanskom logoru dobio kundakom u rebra i potiljak, čizmom u glavu i uvrede kakve ona u životu nije čula. Da bi Zoran Šprajc mogao koristiti svoju medijsku platformu za pljuvanje i ismijavanje političkih neistomišljenika, a ona nas sa saborske govornice vrijeđati, ja sam dao svoje zdravlje, svoju krv. Moj je brat dao život. To nešto vrijedi. To puno vrijedi. I ne, ja od vas ne tražim da se odreknete svojih ustavnih prava, nego samo da se sjetite da nisu pala s Marsa. Da je netko za ta prava krvario i ginuo.

Kolegice Orešković, koliko ste puta u ovom visokom domu pričali o neučinkovitom pravosuđu? Puno puta. A koliko ste puta spomenuli slučaj Aleksandra Vasiljevića, generala KOS-a, kao primjer tog lošeg pravosuđa? Nikad. Dakle, dok Ivan Penava 2018. nije organizirao prosvjed u Vukovaru, Vasiljevićev slučaj nije se maknuo s mjesta. Devet dana nakon prosvjeda kreće suđenje, 2023. dobivamo nepravomoćnu osuđujuću presudu i opet ništa. Tri godine sve stoji, čeka se da čovjek umre i da biologija riješi problem. A upravo je taj Vasiljević organizirao Ovčaru i logore u Srbiji. Upravo je on gazio humanitarno pravo, elementarna ljudska prava i sve te slobode koje pišu u našem Ustavu.



Vi ste, kolegice Orešković, odvjetnica. Zašto kao pravnica niste digli glas i protiv te pravosudne nepravde? Zašto se time bavi samo jedan obućar - i da citiram Šprajca i Vas - budala?! Kaže narod da za ideale ginu budale, a ja sam bio spreman poginuti za ideal hrvatske slobode. To me možda i čini budalom, ali ja sam na to ponosan. I dok god ima takvih poput Vas koji imaju škole i znanja, ali iz oportunizma, kukavičluka i manjka poštovanja prema žrtvama šute i okreću glavu, treba i nas, kako Vi kažete, budala koji će se baviti teškim pitanjima.

Osnovao sam Centar dr. Ivana Šretera i podnio 16 kaznenih prijava protiv više od 300 živućih ratnih zločinaca. Radio sam posao koji država nije željela raditi. Radio sam posao koji Vi kao odvjetnica niste željeli raditi. Možda me to i čini budalom, ali samo tako mogu noću mirno spavati. Znajući da nisam zaboravio suborce, poginule i njihove obitelji. Kolegice Orešković, mi se u rijetko čemu slažemo, ali ja Vas poštujem kao učenu ženu. Poštujem to što znate neke stvari koje ja ne znam. Ali da vam ovaj obućar nešto kaže - moje cipele nositi ne možete jer niste prošli što sam ja prošao. Vidio sam i ja neke stvari koje Vi i Zoran Šprajc, Bogu hvala, niste vidjeli ni doživjeli.

Neću vam dopustiti da po tome pljujete. Jer mnogi su za Hrvatsku dali život, a jedan je od njih i moj brat, da biste se Vi danas javno odricali hrvatskog imena i državljanstva iz političkih pobuda. Nije problem u hrvatstvu ni Hrvatskoj, problem je u Vama. Ne gubi Hrvatska ništa Vašim odricanjem od hrvatskog državljanstva. Hrvatska bi izgubila Vašim dolaskom na vlast. Jer tko ne poštuje korijene, tko se ne sjeća žrtve, tko iz politikanstva odbacuje hrvatsko državljanstvo, taj državu može odvesti samo u ponor. Podsjetio bih ovdje da postoje oni koji prozivaju DP zbog ulaska u vladu s HDZ-om. Kažu da smo izdali birače. Vjerujte mi, ne postoji niti jedan birač DP-a koji bi želio da mi sjedimo u vladi s Dalijom Orešković. A što je meni osobno još važnije, ne bi to željeli ni moji suborci niti bi mi oprostile kosti onih koji više nisu s nama", napisao je Mlinarić.