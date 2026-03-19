Ako primijetite ovaj simptom, ne čekajte ni dana: Svaki deseti pacijent umre unutar 3 mjeseca!

Jedan od deset pacijenata koji zatraže pomoć na hitnom bolničkom prijemu nakon što primijete krv u mokraći, umre unutar samo tri mjeseca, otkrilo je novo zabrinjavajuće istraživanje. Rezultati, koji su proizašli iz velike međunarodne studije WASHOUT, predstavljeni su na Kongresu Europskog udruženja za urologiju 2026. godine u Londonu. Studija je analizirala podatke više od osam i pol tisuća pacijenata iz 380 bolnica diljem svijeta i pokazala je da je brza dijagnostika ključna za poboljšanje ishoda. Prema nalazima, gotovo 9.2 posto pacijenata koji dođu u hitnu službu s vidljivom krvi u urinu podlegne bolesti unutar 90 dana.

Iako krv u mokraći, medicinski poznata kao hematurija, nije uvijek uzrokovana nečim ozbiljnim, stručnjaci upozoravaju da može biti jasan signal raka mokraćnog mjehura ili bubrega, osobito kada je praćena simptomima poput boli ili povišene temperature. Studija je utvrdila da se kod otprilike jednog od četiri pacijenta, odnosno njih 25 posto, koji stignu na hitni prijem s ovim simptomom, na kraju dijagnosticira karcinom, a najčešći je upravo onaj mokraćnog mjehura. Ovi su podaci posebno zabrinjavajući za Hrvatsku, koja prema izvješćima iz proteklih godina bilježi porast smrtnosti od raka mjehura od 15 posto u zadnjem desetljeću, što je svrstava među zemlje s najvišim stopama u Europskoj uniji.

Stručnjaci naglašavaju da bi jednostavna pretraga provedena unutar 48 sati od dolaska u bolnicu mogla značajno smanjiti taj rizik. Rano skeniranje, poput CT pretrage ili cistoskopije, postupka kojim se pregledava unutrašnjost mjehura, ne samo da poboljšava šanse za preživljavanje, već osigurava i da se karcinomi otkriju daleko brže. Pacijenti koji nisu primili odgovarajuće pretrage ili liječenje imali su 2.5 posto veću vjerojatnost da će umrijeti unutar tri mjeseca u usporedbi s onima koji jesu. Također, imali su veće izglede za dulji boravak u bolnici i ponovni primitak zbog istog problema.

Globalno, samo otprilike polovica pacijenata dobije neku od slikovnih pretraga, dok se tek trećina podvrgne kirurškom zahvatu. Mnogi drugi budu ili poslani kući ili primljeni na promatranje, što dovodi do opasnih odgoda. Kod pacijenata s rakom, oni koji su testirani unutar 48 sati dobili su dijagnozu u prosjeku za jedan dan. Nasuprot tome, oni koji su otpušteni bez istrage čekali su na dijagnozu u prosjeku oko tri tjedna.

Liječnici: 'Prečesto se takvi pacijenti provuku kroz sustav'

Istraživači sada rade na uključivanju ovih saznanja u kliničke smjernice kako bi se standardizirala skrb. Glavna istraživačica Nikita Bhatt, urologinja u Sveučilišnoj bolnici St Vincent u Dublinu, izjavila je: "Ovo je najveća studija koja istražuje kako bismo trebali liječiti ljude koji se jave na hitni prijem s krvi u mokraći. To je čest problem koji pogađa tisuće ljudi diljem svijeta, a ti su pacijenti obično vrlo lošeg zdravstvenog stanja. Prečesto se provuku kroz sustav jer simptom nije očito vezan uz neku specifičnu bolest." Njezini nalazi, kako kaže, pokazuju koliko je važno da liječnici poduzmu nužne korake kako bi identificirali uzrok problema. "Za pacijente je poruka jasna: ako imate vidljivu krv u mokraći, nemojte je ignorirati. Posjetite svog liječnika što je prije moguće. Ako se ne povuče, inzistirajte dok ne dobijete odgovor", poručila je.

S time se slaže i Jacqueline Emeks, zagovornica prava pacijenata koja je razvila sepsu nakon što je posjetila hitnu službu s istim simptomom. "Ovi nalazi naglašavaju da bi krv u mokraći trebala potaknuti trenutnu akciju. To nije nešto što treba promatrati i čekati. Pacijenti poznaju svoja tijela i zaslužuju da ih se shvati ozbiljno. Krv u mokraći je crvena zastava dok se ne dokaže suprotno." Profesor Joost Boormans, urolog s Medicinskog centra Sveučilišta Erasmus u Rotterdamu, dodao je kako je riječ o važnoj studiji koja ističe razmjere problema. "Pravovremene pretrage mogu ubrzati dijagnozu i smanjiti rizik od ponovnog prijema i dugih boravaka u bolnici. Trebali bismo učiniti više kako bismo osigurali da pacijenti dobiju trenutnu dijagnozu radi poboljšanja ishoda i smanjenja pritiska na zdravstvene sustave", zaključio je.

Što je hematurija i koji su uzroci?

Hematurija je medicinski naziv za prisutnost krvi u mokraći. Ponekad je krv vidljiva golim okom, no često je prisutna samo u vrlo malim količinama i ne može se vidjeti bez mikroskopske analize. Jednostavan test urina može otkriti te vrlo male količine krvi, što je jedna od provjera koja se radi na mnogim rutinskim liječničkim pregledima.

Glavni uzroci krvi u mokraći uključuju različita stanja, od kojih su neka manje, a neka više ozbiljna. Najčešći uzroci su infekcija, bubrežni kamenci, tumori u mjehuru ili bubregu, bezopasno curenje iz područja mjehura te upala u bubregu. Sva ova stanja istražuju se uzimanjem uzorka urina koji se šalje u laboratorij, ultrazvučnim pregledom bubrega te pregledom unutrašnjosti mjehura pomoću fleksibilne cijevi, odnosno cistoskopijom.