Kako su se škole, kafići, hoteli... pripremili za rad od 11. svibnja

U ponedjeljak počinje treća faza popuštanja protuepidemijskih mjera. Najviše je pozornosti na početku nastave u osnovnim školama za učenike od prvog do četvrtog razreda i na radu kafića koji će goste, kako je danas objavio Stožer, ipak moći primati i unutra, a ne samo na terasama. Omogućit će se i rad ugostiteljskih objekata u smještajnim kapacitetima i trgovačkim centrima. Otvaraju se ponovno međužupanijske autobusne linije, uz velike kritike prijevoznika zbog ograničenja broja putnika, a HŽ je najavio da od 11. svibnja počinje prometovati više od 400 putničkih vlakova.

Škole: Ravnatelj Grgić: Samo jedan učenik u 4. razredu

Poslati djecu u školu ili ne, dilema je stavljena pred roditelje koji su se u anketama što su ih provele škole u najvećem broju, više od 90 posto, izjasnili da će djeca – ostati doma. – Zasad imamo na popisu za dolazak na nastavu 27 djece od njih 220. Sva tri prva razreda radit će s ukupno 17 učenika (5+5+7), u drugom razredu imamo šestero djece u dva razreda koje ćemo spojiti, u trećem imamo prijavljeno troje djece, a u četvrtom razredu samo je jedan učenik koji će, nažalost, morati sjediti sam u razredu – kaže Vinko Grgić, ravnatelj II. OŠ Čakovec. Slična je situacija i u ostalim školama.

– Uvjete ćemo ispuniti, no pitanje je koliko će ta djeca biti zadovoljna u razredima u kojima će ih biti jedno ili troje. Djeca žele imati društvo, a ovdje druženja neće biti. Moraju biti razdvojeni, ne smiju prilaziti jedni drugima i ne smiju se dodirivati. Nadam se da će se ipak donijeti odluka da ostane i dalje nastava na daljinu – dodaje Grgić. Djeca će po razredima dolaziti u razmacima od 10 minuta, nabavljen je i uređaj za mjerenje temperature.

– Mjere su vrlo rigorozne i djeca u ovim uvjetima neće moći doživjeti školu kakva bi ona trebala biti, kao mjesto radosti, druženja i spontanosti – zaključuje Grgić. Podsjetimo, propisano je da u razredima smije sjediti najviše devet učenika. Župani pet sjeverozapadnih županija zatražili su jučer da se nastava provodi online do kraja školske godine.

Kafići: Razmak između stolova najmanje metar i pol

Ugostitelji su danas, zbog povoljne epidemiološke situacije, dobili mogućnost da rade i u slučaju da nemaju terasu, a i produljeno im je radno vrijeme s 21 na 23 sata. Caffe bar Dobermann u Novom Zagrebu u ponedjeljak ponovno otvara vrata. – Držat ćemo se svih uputa, koliko stolovi moraju biti udaljeni, koliko ljudi smije sjediti za jednom stolom… Nas četvero konobara nosit ćemo maske i rukavice, sve je već gazda pripremio – kaže nam konobar Ivan Perković. U Čakovcu i Varaždinu terase se čiste, a dopremljeni su i stolovi. Jadranka Buhin, vlasnica dvaju manjih kafića, kaže da mjere treba ublažiti jer nije isto raditi onima s velikim terasama u gradskim središtima i seoskim lokalima kao što su njezini. HZJZ je objavio preporuke prema kojima stolovi moraju biti udaljeni najmanje metar i pol. Toliki mora biti i razmak prilikom naručivanja, te između grupa posjetitelja. Za šankom je moguće naručiti i preuzeti hranu ili napitak bez zadržavanja. Moguće je posluživanje stajaćih gostiju ako se drže razmaka, bez visokih stolova, uz konzumaciju iz ruke. Nema razmjene novina i časopisa. Osoblje prije dolaska na posao mora izmjeriti temperaturu. Preporučuje se nošenje maski za lice u zatvorenom.

Restorani: Sterilizirat će se i posuđe i hrana koju pripremaju

Vlasnici restorana računaju isplati li im se u ponedjeljak početi primati goste. Branimir Tomašić, vlasnik nagrađivanog restorana Mala hiža u Mačkovcu, kaže da su u proteklih mjesec i pol dana organizirali generalno čišćenje i radove. Tomašić kaže da će odluku o tome raditi ili ne donijeti do subote, kad dobije više informacija o preporukama HZJZ-a. Neki se vlasnici restorana pribojavaju da će, ako počnu raditi 11. svibnja, izgubiti pravo na pomoć države, dok će drugi otvoriti restorane jer se boje da će ih država isključiti iz mjera potpore uz obrazloženje da ne žele raditi. Tanja Martinjaš kaže da se pripremaju za početak rada Međimurskih dvora 11. svibnja.

– Kako smo uglavnom imali obiteljske svečanosti za grupe i velik broj ljudi, dolazi nam vrlo teško razdoblje. I inače moramo raditi po visokim higijenskim uvjetima. Hrana i posuđe se steriliziraju. Maske i rukavice uveli smo kako je to Stožer i tražio – kaže T. Martinjaš. Zbog propisanog razmaka među stolovima od 1,5 metra, restorani i kafići moći će primiti 30 do 40 posto manje gostiju. – Dosad je razmak među stolovima bio 60 - 80 centimetara i tek ćemo vidjeti koliko je isplativo raditi pod ovim uvjetima – komentira Marin Medak, šef Nacionalne udruge ugostitelja. On kaže da su njegovi kolege zadovoljni što novi uvjeti rada ne traže dodatne investicije, ali poručuje i da bi trebalo omogućiti i održavanje svadbi na otvorenom.

Hoteli i kampovi: Čekaju se preporuke za rad u novim uvjetima

Otvaranje hotela i kampova nema puno smisla dok se ne normalizira putnički promet i dok ne živne turistička potražnja, razmišljaju vlasnici. Ni smještajni objekti još nemaju epidemiološke upute.

– Pripreme su počele i neki hoteli i kampovi će se otvoriti tijekom svibnja. Danas ili sutra očekujemo odgovor nacionalnog stožera na naš prijedlog rada u novim uvjetima. Svaki objekt je različit, rješenja neće biti unificirana. Epidemiološke naputke će svi poštovati, jasno je da će na bazenima, restoranu i sl. biti osigurana socijalna distanca, ali svaka kuća će odlučiti kako će se postaviti. Neki će hotelijeri možda izabrati manju popunjenost – kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

Nacionalni parkovi: Jeftinije ulaznice, vanjski kiosci s hranom

I nacionalni parkovi i parkovi prirode otvaraju se od ponedjeljka. Imat će promotivne cijene ulaznica. Za NP Plitvička jezera do 25. svibnja ulaznice stoje 50 kuna za odrasle, a 25 kuna za djecu. Novo radno vrijeme im je od 8 do 19 sati.

– Gosti će Plitvice moći vidjeti vožnjom brodom na kratkoj liniji s ograničenim brojem putnika. Dezinficirat ćemo sve rukohvate na brodu nakon svake ture. Programi obilaska parka prilagođeni su situaciji kako bi se mogla održavati socijalna distanca. Gosti će u vanjskim malim kioscima moći kupiti zapakiranu hranu i piće i konzumirati je na otvorenom – kaže Tomislav Kovačević, ravnatelj NP Plitvička jezera. I NP Krka ima novo radno vrijeme i promotivne cijene obilaska. Oni otvaraju i ugostiteljske objekte.