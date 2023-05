U Rumunjskoj zabilježen potres magnitude 4,6 prema Richteru: 'Dosta jakih vibracija'

Potres magnitude 4,6 prema Richteru zabilježen je u Rumunjskoj u 20.46 sati po lokalnom vremenu, prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od 2 kilometra. Bio je udaljen 14 kilometara od grada Arada.

"Snažno", "Bilo je dosta jakih vibracija, cvijeće se micalo", "Osjetilo se vrlo jako", "Krevet se pomaknuo", neki su od komentara stanovnika koji su osjetili podrhtavanje.

