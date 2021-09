Rendeli i Blašković: Svi protestiraju na Facebooku, a jako je teško okupiti ljude da se pojave na prosvjedu

U Rovinju se trenutno održava Weekend Media Festival pod sloganom "Živio život!", a direktorica komunikacijske agencije Nevena Rendeli i urednica Večernjakove Dive i Lifestyle rubrike Vesna Blašković gostovale su u Večernjakovom studiju u Rovinju.

Rendeli i Blašković, inače osnivačice SOS Zagreb, govorile su o aktivizmu na panelu "Aktivirajmo promjene", zajedno s Jelenom Veljačom, Sandrom Benčić i Asjom Krsmanović, a aktivizam je bio tema i u Večernjakovom studiju.

Cijeli razgovor u Večernjakovom studiju pogledajte u videu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Aktivizam ne samo da je važan, nego je postao i iznimno popularan. Važno je da se priča o promjenama u društvu i pojedinačnim iskoracima koji mogu dovesti do zajedničkog, općeg cilja - rekla je Rendeli i dodala da to potvrđuje i puna dvorana na temi o aktivizmu, gdje su sudionici imali i mnogo pitanja.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 25.09.2021., Rovinj - 14. Weekend Media festival. Dvorana Produzeni vikend, panel Aktivirajmo promjene, sudionice Sandra Bencic, Jelena Veljaca, Vesna Blaskovic i Asja Krsmanovic. Moderatorica Nevena Rendeli. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 25.09.2021., Rovinj - 14. Weekend Media festival. Dvorana Produzeni vikend, panel Aktivirajmo promjene, sudionice Sandra Bencic, Jelena Veljaca, Vesna Blaskovic i Asja Krsmanovic. Moderatorica Nevena Rendeli. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Aktivizam je jako važan. Svima koji se bave nekom vrstom aktivizma dodatan boost dale su i društvene mreže. Omogućile su nam da naš glas bude jači, da ne moramo izlaziti na ulice da bi se on čuo. Ljudi su to prepoznali, a neke su promjene već i nastale. Kroz Udrugu SOS Zagreb vidimo koliko se ljudi tiče obnova Zagreba i koliko je ona bitna - pojašnjava Blašković i osvrće se na balansiranje između novinarstva i aktivizma:

- Bavim se lifestyle temama, što je nešto sasvim suprotno od onoga čime se bavim u slobodno vrijeme, aktivizmom za obnovu Zagreba. Ipak, sve se prožima jer su lifestyle mediji sve više okrenuti društvenim pitanjima i promjenama. Nema jasne granice između news i lifestyle sadržaja. Uvijek pokušavam kroz ono što radim dati prostor svim društveno bitnim temama.

Na pitanje voditeljice podcjenjuju li političari aktivizam, Rendeli je rekla da misle kako ga se boje, što i trebaju jer je to poruka njima da ne rade dobro svoj posao. Dodala je i da aktivizam neće biti uspješan ako je sve samo "puno buke ni za što", odnosno ništa se poslije ne dogodi. Ipak, udruge imaju plan djelovanja i znaju kako privući mase, kaže Rendeli.

Dodaje i da danas svi protestiramo na Facebooku, a jako je teško okupiti ljude da pokažu koliko ih je u stvarnom svijetu. Ipak, društvene su mreže došle do ljudi do kojih se prije nije moglo doći.

- Prosvjedi su ozbiljan događaj koji se treba dobro organizirati, a uvijek je pitanje što će se na kraju dogoditi i hoće li se ljudi odazvati. Kako pomiriti društvene mreže i što se događa u realnosti, ne znam. Mislim da treba imati sreće. Društvene su mreže pomoć, ali mogu i odmoći jer svi imaju dojam da nešto kažu i misle da je to dovoljno. Zatim se dogodi da misle da će netko drugi doći, a na kraju se ljudi jednostavno ne pojave na prosvjedu - pojašnjava Blašković, a Rendeli se nadovezuje govoreći kako je svatko od nas na društvenim mrežama najčešće u balonu istomišljenika, a prijelaz od interesne zone do nečega što društvo prihvaća kao većina je dugačak put.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 25.09.2021., Rovinj - Live Vecernji TV na WMF. Gosti Jelena Veljaca i Vesna Blaskovic. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Osnivače SOS Zagreba složile su se kako su svojim aktivizmom pridonijele tome da se tema obnove Zagreba i Banovine ne zaborave:

- Mi jesmo kamenčić u cipeli, ali ljude treba podsjećati na obnovu. Obnova Zagreba se ni ne nazire jer nijedna stambena zgrada nije krenula u obnovu putem Zakona o obnovi.

U razgovoru su se dotaknuli i kritika, za koje Rendeli kaže kako su jako prisutne:

- Kad se počneš baviti nečime što se tebi čini da je za opće dobro, osim same promjene da u tome uspiješ, to za tebe ne nosi ništa pozitivno. Nitko se od nas ne izlaže jer nam se izlaže, na udaru smo mnogih kritika, od javnosti pa do politike. Svatko tko se usudi tako dići glas, dižem mu kapu jer ne čini neku korist za sebe.

Blašković se složila s Rendeli i dodala kako ima i pozitivnih komentara:

- Mirno spavamo, zadovoljni smo poslom koji radimo. Dajemo sve od sebe i nećemo odustati. Očekuje nas puno posla, a ljudima s negativnim komentarima mogu poručiti da nastave, ali nastavljamo i mi.

Za kraj, sugovornice su istaknule važnost političke volje i želje da se krene u obnovu.

- Ostvarili smo komunikaciju sa svima, ali čekamo premijera. Čeka se sam vrh, čekamo da premijer da zeleno svjetlo za obnovu i čekamo da kaže da je to važno. Radi se o glavnom gradu, ne pričamo o velikom i nepremostivom problemu. To je 2000 zgrada u centru Zagreba. Mislim da to čak i za državu kao što je Hrvatska, s dobrom organizacijom i dobrom raspodjelom sredstava, ne bi trebao biti nepremostiv problem.