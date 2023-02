U prva 24 sata prodana petina izdanja narodnih obveznica

Otprilike petina izdanja narodnih obveznica upisana je prvi dan, no upis se nikako ne bi mogao nazvati masovnim. Prema podacima koje je iznio ministar financija Marko Primorac, u srijedu do 15 sati 4600 građana upisalo je oko 155 milijuna eura državnih obveznica, što bi po građaninu bilo 33.695 eura, a s obzirom na to da se upis odvija u 540 poslovnica banaka, proporcionalno bi to bilo osam građana po poslovnici.

Do jučer u 10 sati iznos se, prema premijerovim riječima, povećao na 220 milijuna eura, što bi, ako se primijeni računica o broju građana do 15 sati, bilo desetak građana po poslovnici. Naravno, iznos upisa po osobi zasigurno nije proporcionalno raspoređen, no prema njihovu broju očigledno je da su se depozita ili “čarapa” latili oni bolje potkoženi. Hoće li te disproporcije biti velike i hoće li u konačnici biti vraćanja dijela prevelikih upisanih iznosa na račune, što je ministar najavljivao kao mogućnost, u ovom trenutku Vlada još ne komunicira. Iako su u srijedu iz Ministarstva financija poručili da ni oni, ni banke vodeći agenti izdanja i suaranžer, ne mogu detaljno komentirati stanje upisa i uplata te će o rezultatima izvijestiti tek poslije završetka upisa i uplate 3. ožujka, prvo je u srijedu navečer s konkretnim brojkama na nacionalnoj televiziji izašao ministar Primorac, a potom jučer ujutro na sjednici Vlade i premijer Andrej Plenković te ustvrdio kako je odaziv – jako dobar.