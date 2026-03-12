Tiha revolucija za šankom i u kuhinji: hrvatski ugostitelji ulaze u eru digitalnog upravljanja

Dok gosti uživaju u jelima i pićima, iza kulisa restorana, barova, hotela i kafića odvija se stalna borba s vremenom, administracijom i organizacijom. Telefoni zvone, rezervacije se zapisuju na papiriće koji nestanu u gužvi, zakonske evidencije gomilaju se u registratorima, a rasporedi zaposlenika mijenjaju se iz sata u sat. Ugostiteljstvo je oduvijek bilo dinamično, no pritisak posljednjih godina postaje veći nego ikad.

Rast troškova, nedostatak radne snage i sve zahtjevniji propisi natjerali su ugostitelje da preispitaju način vođenja poslovanja. Papir i nepregledne tablice postaju simbol sporijeg vremena koje si moderni objekti više ne mogu priuštiti.

Nakon uvođenja depozita za rezervacije, hrvatsko ugostiteljstvo ulazi u novu fazu – potpunu digitalizaciju operativnog poslovanja. Riječ je o promjeni koja zahvaća restorane, hotele, barove i sve objekte koji svakodnevno rade s gostima.

U središtu te transformacije nalazi se LogBook , domaća digitalna platforma koja objedinjuje ključne procese poslovanja i pretvara složenu administraciju u jednostavan i pregledan sustav. Umjesto bilježnica, registratora i nepovezanih aplikacija, sve informacije dostupne su na jednom mjestu.

Foto: LogBook

Digitalno upravljanje rezervacijama omogućuje bolju organizaciju kapaciteta i smanjuje pogreške, dok HACCP evidencija , kao zakonska obveza, postaje jednostavnija i preglednija bez gomilanja papira. Platforma olakšava i organizaciju zaposlenika kroz planiranje smjena i bolju koordinaciju timova, što je posebno važno u uvjetima nedostatka radne snage.

Digitalizacija tako prestaje biti tehnološki trend i postaje ključan alat stabilnog poslovanja. Ugostitelji koji uvode objedinjene sustave smanjuju administrativno opterećenje, povećavaju učinkovitost i podižu kvalitetu usluge.

Dodatnu vrijednost daje činjenica da je rješenje razvijeno u Hrvatskoj i prilagođeno domaćem tržištu – od manjih obiteljskih lokala do velikih hotelskih sustava.

Hrvatsko ugostiteljstvo prolazi kroz tihu, ali snažnu transformaciju koju gosti možda ne vide, ali je itekako osjećaju.

Jer budućnost ugostiteljstva više se ne piše na papiru. Piše se digitalno.