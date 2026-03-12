Studenti Sveučilišta Algebra Bernays predstavili projekte izrađene za GNK Dinamo Zagreb

Na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu danas je održano svečano izlaganje studentskih projekata i dodjela nagrada najboljim studentskim rješenjima izrađenim za GNK Dinamo Zagreb. Događanje je održano u prostoru zagrebačkog kampusa Sveučilišta Algebra Bernays, a okupilo je više od 200 studenata i zaposlenika te delegaciju GNK Dinama Zagreb, uključujući Upravu i igrače kluba.

Tijekom semestra studenti studijskih programa digitalnog marketinga, multimedijske produkcije, komunikacijskog menadžmenta i dizajna radili su na konkretnim projektnim zadacima koji su se temeljili na stvarnim tržišnim i komunikacijskim izazovima jednog od najvećih hrvatskih sportskih brendova. Sa studentima su na projektima radili njihovi nastavnici – mentori: Siniša Bogdanović i Roman Turk za područje dizajna, Vanja Šebek i Halida Sarajlić za područje digitalnog marketinga, Predrag Šuka za područje multimedijske produkcije i Ivana Zlatarić za područje komunikacijskog menadžmenta. Cilj projekata bio je razviti konkretna rješenja i kreativne koncepte koji mogu doprinijeti daljnjem razvoju komunikacijske strategije, promotivnih kampanja, vizualne produkcije i brend identiteta GNK Dinamo Zagreb. Najbolje dizajnersko rješenje ponudila je studentica Ema Milin, dok je za studij digitalnog marketinga pobjedu odnio tim u sastavu Klara Doračić, Laura Čehulić, Luna Pejša, Sara Kovač, Lucija Simon, Filip Pečanić i Juraj Vešligaj. Iz područja komunikacijskog menadžmenta strategiju za GNK Dinamo izradili su Paula Pepelnik, Lorena Stanić, Dora Mačvanin i Domagoj Duspara.

Foto: Algebra Bernays

U uvodnom dijelu događanja okupljenima su se obratili predstavnici obje institucije, istaknuvši važnost povezivanja akademskog obrazovanja s konkretnim zadacima iz segmenta poslovanja vrhunskih sportskih klubova.

„Velika nam je čast što je upravo naše Sveučilište odabrano kao partner kojem će jedan od najstarijih i najuspješnijih hrvatskih nogometnih klubova ukazati svoje povjerenje. Posebno nas raduje što su naši studenti dobili priliku osmišljavati i razvijati projekte za klub za koji mnogi od njih i sami navijaju te uz koji su odrastali. Dio njih će u Dinamu odraditi i stručnu praksu, a vjerujem da će se najbolji od njih tamo i zaposliti. Dinamo danas nadilazi okvire nogometnog kluba, za nas on predstavlja simbol zajedništva navijača i tradicije uspjeha brojnih vrhunskih nogometaša koji su iz njega potekli“ – izjavio je uvodno Damir Jugo, predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta Algebra Bernays.

Foto: Algebra Bernays

Studenti su svoje projekte predstavili pred delegacijom kluba, među kojima je bio i član Uprave Hrvoje Puhalo te igrači kluba: Miha Zajc, Gabriel Vidović, Bruno Goda i Fran Topić. Predstavljena rješenja obuhvatila su različite komunikacijske i marketinške pristupe, od prijedloga strategije komunikacije i digitalnih kampanja do koncepata razvoja sadržaja i vizualnog identiteta.

„Suradnja s mladim, kreativnim ljudima i institucijama koje potiču inovativnost za GNK Dinamo ima veliku vrijednost. Studenti Sveučilišta Algebra Bernays pokazali su iznimnu razinu kreativnosti, razumijevanja sportskog brenda i suvremenih komunikacijskih trendova. Vidjeli smo niz vrlo kvalitetnih ideja i rješenja koja potvrđuju koliko su ovakvi projekti korisni i za studente i za klub“ – istaknuo je Miroslav Par, direktor klupskih komunikacija GNK Dinamo i dodao: „Posebno nas veseli što u našem komunikacijskom i marketinškom timu već imamo nekoliko mladih stručnjaka koji su upravo s ovog sveučilišta donijeli svježinu, nove perspektive i veliku energiju. Upravo takvi ljudi pomažu nam da Dinamo kao klub stalno napreduje i razvija se i izvan nogometnog terena. Vjerujem da je ovo tek početak jedne dugoročne i uspješne suradnje te se nadam da ćemo zajedno realizirati još mnogo sličnih projekata u godinama koje dolaze.“

Foto: Algebra Bernays

Nakon prezentacija proglašeni su najbolji projekti te su timovima dodijeljeni certifikati i priznanja, a upravo su oni ti koji će u idućoj godini imati priliku okušati se u provedbi svojih projekata u praksu za GNK Dinamo.