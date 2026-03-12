Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Poslušaj
Na kampusu

Studenti Sveučilišta Algebra Bernays predstavili projekte izrađene za GNK Dinamo Zagreb

Studenti Sveučilišta Algebra Bernays predstavili projekte izrađene za GNK Dinamo Zagreb
Foto: Algebra Bernays
1/9
VL
Autor
Promo
12.03.2026.
u 10:45

Na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu danas je održano svečano izlaganje studentskih projekata i dodjela nagrada najboljim studentskim rješenjima izrađenim za GNK Dinamo Zagreb. Događanje je održano u prostoru zagrebačkog kampusa Sveučilišta Algebra Bernays, a okupilo je više od 200 studenata i zaposlenika te delegaciju GNK Dinama Zagreb, uključujući Upravu i igrače kluba. 

Tijekom semestra studenti studijskih programa digitalnog marketinga, multimedijske produkcije, komunikacijskog menadžmenta i dizajna radili su na konkretnim projektnim zadacima koji su se temeljili na stvarnim tržišnim i komunikacijskim izazovima jednog od najvećih hrvatskih sportskih brendova. Sa studentima su na projektima radili njihovi nastavnici – mentori: Siniša Bogdanović i Roman Turk za područje dizajna, Vanja Šebek i Halida Sarajlić za područje digitalnog marketinga, Predrag Šuka za područje multimedijske produkcije i Ivana Zlatarić za područje komunikacijskog menadžmenta. Cilj projekata bio je razviti konkretna rješenja i kreativne koncepte koji mogu doprinijeti daljnjem razvoju komunikacijske strategije, promotivnih kampanja, vizualne produkcije i brend identiteta GNK Dinamo Zagreb. Najbolje dizajnersko rješenje ponudila je studentica Ema Milin, dok je za studij digitalnog marketinga pobjedu odnio tim u sastavu Klara Doračić, Laura Čehulić, Luna Pejša, Sara Kovač, Lucija Simon, Filip Pečanić i Juraj Vešligaj. Iz područja komunikacijskog menadžmenta strategiju za GNK Dinamo izradili su Paula Pepelnik, Lorena Stanić, Dora Mačvanin i Domagoj Duspara.

Studenti Sveučilišta Algebra Bernays predstavili projekte izrađene za GNK Dinamo Zagreb
Foto: Algebra Bernays

U uvodnom dijelu događanja okupljenima su se obratili predstavnici obje institucije, istaknuvši važnost povezivanja akademskog obrazovanja s konkretnim zadacima iz segmenta poslovanja vrhunskih sportskih klubova.

„Velika nam je čast što je upravo naše Sveučilište odabrano kao partner kojem će jedan od najstarijih i najuspješnijih hrvatskih nogometnih klubova ukazati svoje povjerenje. Posebno nas raduje što su naši studenti dobili priliku osmišljavati i razvijati projekte za klub za koji mnogi od njih i sami navijaju te uz koji su odrastali. Dio njih će u Dinamu odraditi i stručnu praksu, a vjerujem da će se najbolji od njih tamo i zaposliti. Dinamo danas nadilazi okvire nogometnog kluba, za nas on predstavlja simbol zajedništva navijača i tradicije uspjeha brojnih vrhunskih nogometaša koji su iz njega potekli“ – izjavio je uvodno Damir Jugo, predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta Algebra Bernays.

Studenti Sveučilišta Algebra Bernays predstavili projekte izrađene za GNK Dinamo Zagreb
Foto: Algebra Bernays

Studenti su svoje projekte predstavili pred delegacijom kluba, među kojima je bio i član Uprave Hrvoje Puhalo te igrači kluba: Miha Zajc, Gabriel Vidović, Bruno Goda i Fran Topić. Predstavljena rješenja obuhvatila su različite komunikacijske i marketinške pristupe, od prijedloga strategije komunikacije i digitalnih kampanja do koncepata razvoja sadržaja i vizualnog identiteta.

„Suradnja s mladim, kreativnim ljudima i institucijama koje potiču inovativnost za GNK Dinamo ima veliku vrijednost. Studenti Sveučilišta Algebra Bernays pokazali su iznimnu razinu kreativnosti, razumijevanja sportskog brenda i suvremenih komunikacijskih trendova. Vidjeli smo niz vrlo kvalitetnih ideja i rješenja koja potvrđuju koliko su ovakvi projekti korisni i za studente i za klub“ – istaknuo je Miroslav Par, direktor klupskih komunikacija GNK Dinamo i dodao: „Posebno nas veseli što u našem komunikacijskom i marketinškom timu već imamo nekoliko mladih stručnjaka koji su upravo s ovog sveučilišta donijeli svježinu, nove perspektive i veliku energiju. Upravo takvi ljudi pomažu nam da Dinamo kao klub stalno napreduje i razvija se i izvan nogometnog terena. Vjerujem da je ovo tek početak jedne dugoročne i uspješne suradnje te se nadam da ćemo zajedno realizirati još mnogo sličnih projekata u godinama koje dolaze.“

Studenti Sveučilišta Algebra Bernays predstavili projekte izrađene za GNK Dinamo Zagreb
Foto: Algebra Bernays

Nakon prezentacija proglašeni su najbolji projekti te su timovima dodijeljeni certifikati i priznanja, a upravo su oni ti koji će u idućoj godini imati priliku okušati se u provedbi svojih projekata u praksu za GNK Dinamo.

Ključne riječi
GNK Dinamo Algebra Bernays

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!