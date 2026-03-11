Novi CEO iznio jasan plan Porscheove borbe s izazovima koji tresu auto-industriju, ali i Strategiju 2035.

Div njemačke automobilske industrije Porsche organizirao je jučer online godišnju konferenciju na kojoj je novi predsjednik Uprave dr. Michael Leiters odgovarao na pitanja medijskih kuća iz cijelog svijeta i komentirao poslovne rezultate u 2025. godini, financijski prilično izazovnoj za cijelu industriju, pa tako i Porsche. Prihodi od prodaje Grupe Porsche pali su tako na 36,27 milijardi eura u odnosu na 40,08 milijardi iz prethodne godine, dok je operativna dobit Grupe pala s 5,64 milijarde eura na 413 milijuna eura. Razlozi za to bili su, između ostalog, iznimno visoki troškovi od približno 3,9 milijardi eura izazvani reorganizacijom strategije proizvoda i preoblikovanjem tvrtke (približno 2,4 milijarde eura), dok su aktivnosti vezane uz baterije odnijele 700 milijuna eura, upravo koliko je na kraju iznosila i šteta koju su nanijele rastuće američke carine. Operativni povrat od prodaje Grupe iznosi 1,1 posto (u odnosu na 14,1 posto iz 2024.), što je unutar posljednje prilagođene prognoze, dok je marža EBITDA-e za automobilsku industriju pala na 13,3 posto, što je iznad posljednje prilagođene prognoze.

Rast BEV segmenta

"Porsche se u 2025. godini suočio s ogromnim izazovima diljem svijeta", istaknuo je dr. Jochen Breckner, član Izvršnog odbora za financije i IT. "Globalni izazovi i reorganizacija tvrtke utjecali su na zaradu u 2025. godini, a u 2026. godini naše će mjere rekalibracije i dalje imati jednokratne učinke na zaradu u visokom, troznamenkastom rasponu milijuna eura. Prihvaćamo te terete kako bismo osigurali odgovarajuće marže prema Porscheovim standardima u srednjoročnom razdoblju i ojačali našu otpornost dugoročno". Neto novčani tok automobilske industrije iznosio je 1,51 milijardu eura, dakle 2,22 milijarde eura manje nego godinu ranije, a rezultirajuća marža neto novčanog toka automobilske industrije od 4,7 posto bila je unutar prilagođenog raspona. Udio isključivo električnih vozila na baterije (automobilskih BEV-ova) iznosio je 22,2 posto, što je znatno iznad udjela iz 2024. (12,7 posto) i iznad izvorno očekivanog raspona.

U cijeloj 2025. godini proizvođač sportskih automobila isporučio je ukupno 279.449 vozila, 10,1 posto manje nego u prethodnoj godini. No, unatoč izazovnim okolnostima, Porsche je u snažnoj financijskoj poziciji budući da visoka neto likvidnost i zdrava bilanca daju fleksibilnost i otpornost, ističu u kompaniji. Zarada po redovnoj dionici iznosila je 0,47 eura, dok je zarada po povlaštenoj dionici iznosila 0,48 eura. Izvršni i Nadzorni odbor predložit će godišnjoj skupštini Porsche AG dividendu od 1 eura po redovnoj dionici i 1,01 eura po povlaštenoj. Zbog izvanrednih opterećenja u 2025., dividenda će biti znatno smanjena u usporedbi s prethodnom godinom, ali je znatno veća od izvorne smjernice. U prognozama za 2026. godinu, Porsche AG ponovno očekuje vrlo izazovne tržišne uvjete. U Kini, primjerice, luksuzni segment ostaje pod pritiskom, a intenzivna cjenovna konkurencija, posebno u segmentu potpuno električnih vozila, i dalje ima velik utjecaj. U Porscheu također očekuju da će se geopolitičke neizvjesnosti nastaviti, kao i da po pitanju američke carinske politike neće biti značajnih promjena.

Vrijednost iznad količina



Naglasili su i da pri izradi prognoze nije uzet u obzir potencijalni utjecaj dramatičnih događanja na Bliskom istoku, a na temelju tih pretpostavki i dodatnih jednokratnih učinaka, Porsche očekuje veći operativni povrat prodaje Grupe u rasponu od 5,5 do 7,5 posto za financijsku godinu 2026. Ta prognoza uključuje pretpostavljene prihode od prodaje u rasponu od oko 35 do 36 milijardi eura. Porsche također očekuje veću maržu neto novčanog toka u automobilskoj industriji, u rasponu od 3 do 5 posto. Sve navedeno dovoljno svjedoči pred kakvim se izazovima na dužnosti našao novi izvršni direktor, dr. Michael Leiters koji ne samo da ne djeluje obeshrabreno, već je nastupio s vrlo jasnim planom rukovođenja u ne baš zlatnom vremenu auto-industrije...

"Otkad sam preuzeo dužnost, naš menadžerski tim sustavno je analizirao situaciju i započeo niz početnih ciljanih mjera. To uključuje dosljednu primjenu našeg načela vrijednosti iznad količine, posebno u teškom tržišnom okruženju Kine, kao i povećanje proizvodnje potpuno električnog Cayennea s fokusom na kvalitetu. Pojednostavnit ćemo našu upravljačku strukturu, smanjiti hijerarhijske stupove i smanjiti birokraciju, a već smo započeli sa snažnijim fokusiranjem ​​na našu osnovnu djelatnost". Na godišnjoj konferenciji za novinare tvrtke u Stuttgartu, Leiters je naglasio i da se trenutačni izazovi koriste kao prilika za još odlučnije djelovanje.

"Sveobuhvatno ćemo repozicionirati Porsche, učiniti tvrtku vitkijom, bržom, a proizvode još poželjnijima", istaknuo je Leiters jasno poručivši što očekuje od cijele tvrtke... "Ime Dr. Ing. h.c. F. Porsche predstavlja tehničku izvrsnost proizvođača sportskih automobila. Zalažemo se za beskompromisno dobre sportske automobile koje želite sami voziti, koji su zabavni, koji prenose performanse i strast. I sve to bez obzira na vrstu pogonskog sklopa".

Strategija 2035.



A sedamdeset dana nakon preuzimanja dužnosti u siječnju, Leiters je iznio i prve konkretne temelje svoje Strategije 2035... "Razmatramo proširenje našeg portfelja proizvoda kako bismo rasli u segmentima s većom maržom. Pritom gledamo na modele i derivate i dalje od naših sadašnjih sportskih automobila s dvoja vrata i dalje od Cayennea". U pogledu ambicija na tržištu kapitala, CEO njemačkog automobilskog diva istaknuo je da se Strategijom 2035 želi postaviti temelje za održivo snažan cashflow, jake rezultate i marže primjerene Porscheu.

U 2025. godini, Porsche je predstavio novi 911 Turbo S (rujan), s inovativnim bi-turbo pogonskim sklopom koji s T-Hybrid tehnologijom čini taj vodeći model serije najsnažnijim serijskim 911 svih vremena. U studenom je tvrtka priredila i svjetsku premijeru potpuno električnog Cayennea koji, kako ističu, postavlja nove standarde u segmentu SUV-ova i najsnažniji je serijski Porsche proizveden u povijesti. Novi Cayenne Electric nadopunjuje postojeću ponudu modela s motorima s unutarnjim izgaranjem i plug-in hibridnih modela u seriji modela te naglašava Porscheovu kontinuiranu predanost mješavini tipova pogonskih sklopova. Predstavljanja novih modela najavljena su i za 2026. godinu...