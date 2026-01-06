Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SNJEŽNA DRAMA U KRIŽEVCIMA

FOTO Jak snijeg srušio šator Adventa: 'Čulo se krckanje, šator se nagnuo, vikao sam ljudima da se maknu'

Foto: Radio Križevci
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
06.01.2026.
u 21:26

Srećom, nema ozlijeđenih nakon što se šator postavljen u sklopu Adventa u Križevcima srušio zbog velike količine snijega

Zbog velike količine snijega koja je pala u proteklim satima u Križevcima, šator postavljen na Strossmayerovom trgu se urušio, javlja Radio Križevci. U šatoru je u tim trenucima bilo 15-ak osoba. Nitko nije ozlijeđen, kao ni nekolicina građana koji su bili pod šatorom kad se urušio.

“Čulo se krckanje, šator se nagnuo i viknuo sam ljudima da se maknu, izađu iz šatora“, rekao je za Radio Križevci zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj koji je u tom trenutku bio u šatoru. Zahvaljujući brzoj reakciji, spriječena je moguća nesreća i šteta je samo materijalna. Metalna konstrukcija se savinula i na mjestima puknula, srušeni su ukrasi i borovi koji su se nalazili uz šator.

Vatrogasci su na terenu, saniraju štetu te uklanjaju šator s trga. Organizatori manifestacije Advent u Križevcima pravovremeno će obavijestiti javnost o nastavku programa.

Komentara 5

Pogledaj Sve
AC
Ace7777
22:07 06.01.2026.

Ja imam za tebe jos radosniju ovi nesposobnjakovici nemreju ocistiti snijeg po centru grada o cem pricamo?Ralica kaj je to zagaduuje zrak, puno trosi, odrast neka ljudi ostanu zatrpani.U doba Bandica ovakvog kaosa nije bilo.

LE
lector2corrector
22:01 06.01.2026.

U cijelom katoličkom svijetu advent je davno prošao. Samo u Križevcima još ne. Čudnih li ljudi...

NO
NoStress
22:20 06.01.2026.

Nije u Zagrebu? šteta. HDZ ćaci se baš ponadali.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!