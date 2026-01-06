FOTO Jak snijeg srušio šator Adventa: 'Čulo se krckanje, šator se nagnuo, vikao sam ljudima da se maknu'

Zbog velike količine snijega koja je pala u proteklim satima u Križevcima, šator postavljen na Strossmayerovom trgu se urušio, javlja Radio Križevci. U šatoru je u tim trenucima bilo 15-ak osoba. Nitko nije ozlijeđen, kao ni nekolicina građana koji su bili pod šatorom kad se urušio.

“Čulo se krckanje, šator se nagnuo i viknuo sam ljudima da se maknu, izađu iz šatora“, rekao je za Radio Križevci zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj koji je u tom trenutku bio u šatoru. Zahvaljujući brzoj reakciji, spriječena je moguća nesreća i šteta je samo materijalna. Metalna konstrukcija se savinula i na mjestima puknula, srušeni su ukrasi i borovi koji su se nalazili uz šator.

Vatrogasci su na terenu, saniraju štetu te uklanjaju šator s trga. Organizatori manifestacije Advent u Križevcima pravovremeno će obavijestiti javnost o nastavku programa.