U Požegi počelo treće ovogodišnje dobrovoljno vojno osposobljavanje za 239 ročnika

U Središte za obuku pješaštva i oklopništva u Požegi u četvrtak je na dragovoljno vojno osposobljavanje stigao treći ovogodišnji naraštaja ročnika, 239 mladića i djevojaka iz cijele Hrvatske, priopćeno je iz Ministarstva obrane RH. U požešku vojarnu “123. brigade HV” pristiglo je 239 ročnika - 194 mladića i 44 djevojke iz svih krajeva Hrvatske koji će proći dragovoljno vojno osposobljavanje po standardnom programu. Jedan od ročnika je i vrhunski sportaš, biatlonac Matija Legović, naveli su iz MORH-a.



Ročnici će u idućih osam tjedana svladati temeljne vojničke vještine pod stručnim nadzorom instruktora i zapovjednika. Biatlonac Matija Legović, svjetski i europski juniorski prvak i osvajač dva kristalna globusa, istaknuo je kako je ponosan što će pohađati dragovoljno vojno osposobljavanje i steći nove vještine. Kao sportaš, Matija predstavlja Hrvatsku diljem svijeta, a, kako je rekao, 'čast mu je služiti Domovini i kao vojnik'.

Ročnici i ročnice kažu kako su se prijavili na dragovoljno vojno osposobljavanje radi stjecanja novih vještina, a tijekom vojne obuke očekuju disciplinu, natjecateljski duh i timski rad. Nekolicina od njih nada se ostati raditi u Hrvatskoj vojsci po završetku obuke. Tijekom prvog obučnog razdoblja ročnici se prilagođavaju na vojno okruženje i ono završava polaganjem svečane prisege, nakon čega slijedi glavni dio obuke.

U ovom obučnom razdoblju, tijekom pet tjedana, ročnici će raditi na povećanju psihofizičke spremnosti, provedbi pripremnih gađanja i uvježbavanju temeljnih vojničkih zadaća u realnim uvjetima, a na kraju ovog razdoblja objedinjuju se sva znanja i stečene vještine. Na kraju dragovoljnog vojnog osposobljavanja provodi se završno ocjenjivanje, a nakon toga je natjecanje za najboljeg ročnika i ročnicu, dodaju iz MORH-a. Uspješnim završetkom temeljne vojne obuke ročnici ispunjavanju uvjete za specijalističku vojnu obuku i potpisivanje ugovora o djelatnoj vojnoj službi u HV-u. Ročnici koji se po završetku temeljne obuke ne odluče za vojnu karijeru, postaju pripadnici razvrstane pričuve, priopćio je MORH.