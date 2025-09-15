Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKA OBRAMBENA INDUSTRIJA

Europa se naoružava, izvoz oružja iz Hrvatske lani porastao 20 posto

VL
Autor
Edita Vlahović Žuvela
15.09.2025.
u 14:55

DOK-ING je u Seulu potpisao ugovor za razvoj nove generacije besposadnih kopnenih sustava, a Đuro Đaković u Njemačkoj za održavanje Leoparda

Gotovo istodobno dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavljivala otključavanje do 800 milijardi eura ulaganja u obranu u okviru programa Readiness 2030 te operativni program SAFE s još 150 milijardi eura za zajedničku obranu, dvije domaće kompanije, DOK-ING i Đuro Đaković Specijalna vozila, izvijestile su o sklapanju novih međunarodnih ugovora.

Ugovor s Bayrakom

Ključne riječi
obrambena industrija Hrvatska vojska

Komentara 1

Pogledaj Sve
VI
Vérité Indolore56
15:02 15.09.2025.

Istina je da će nas desetak velikih europskih grabežljivaca potporom od nekoliko stotina svojih poltrona uvući u rat s Rusijom. Imaju moć, zahvaljujući nama, da to ostvare. Naravno ni u jednoj kombinaciji neradi se o klasičnom ratu kakav sada "posmatramo" u Ukrajini. Vrijedi li eventualna (domalo nemoguća) pobjeda nad Rusijom toga? Vrijedi li onoga što bismo čak i u tom slučaju doživjeli? Ruski predsjednik Putin maloprije je završio svoj govor na jednom ruskom gospodarskom forumu rekavši da je Ukrajina bila i ostaće "no fly" zona za NATO avijaciju i usput se referirao na "sanitarni koridor" naspram Europe u slučaju prevladavanja napora za rat od strane iste. Imamo molbe naših partnera iz Bjelorusije za održanjem gospodarskih odnosa s Europom, a slični zahtjevi dolaze i iz Europe. Rusija trenutno nema veliku potrebu za njima ali ima namjeru da se u budućnosti stvari normalizuju i ista zaživi. Ovaj put, rekao je odlučuju drugi, a mi smo tu da to podržimo. Naravno, o ovom ćete biti izvješteni naknadno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još