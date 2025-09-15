Europa se naoružava, izvoz oružja iz Hrvatske lani porastao 20 posto

Gotovo istodobno dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavljivala otključavanje do 800 milijardi eura ulaganja u obranu u okviru programa Readiness 2030 te operativni program SAFE s još 150 milijardi eura za zajedničku obranu, dvije domaće kompanije, DOK-ING i Đuro Đaković Specijalna vozila, izvijestile su o sklapanju novih međunarodnih ugovora.
Istina je da će nas desetak velikih europskih grabežljivaca potporom od nekoliko stotina svojih poltrona uvući u rat s Rusijom. Imaju moć, zahvaljujući nama, da to ostvare. Naravno ni u jednoj kombinaciji neradi se o klasičnom ratu kakav sada "posmatramo" u Ukrajini. Vrijedi li eventualna (domalo nemoguća) pobjeda nad Rusijom toga? Vrijedi li onoga što bismo čak i u tom slučaju doživjeli? Ruski predsjednik Putin maloprije je završio svoj govor na jednom ruskom gospodarskom forumu rekavši da je Ukrajina bila i ostaće "no fly" zona za NATO avijaciju i usput se referirao na "sanitarni koridor" naspram Europe u slučaju prevladavanja napora za rat od strane iste. Imamo molbe naših partnera iz Bjelorusije za održanjem gospodarskih odnosa s Europom, a slični zahtjevi dolaze i iz Europe. Rusija trenutno nema veliku potrebu za njima ali ima namjeru da se u budućnosti stvari normalizuju i ista zaživi. Ovaj put, rekao je odlučuju drugi, a mi smo tu da to podržimo. Naravno, o ovom ćete biti izvješteni naknadno.