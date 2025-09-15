Europa se naoružava, izvoz oružja iz Hrvatske lani porastao 20 posto

'NAJSLAĐI NA SVIJETU'

VIDEO Farmer iz BiH zaludio regiju, gol do pasa reklamira rajčice: 'Mali obuci se, ima nas sa slabim srcem'

Za privlačenje kupaca koriste društvene mreže. Kada su prošle godine u svibnju izbacili snimku s jajima za 15 dana su od viška jaja došli do toga da su morali odbijati kupce, na proizvodnju od 500 jaja dnevno