PRVI PUT U NJEMAČKOJ

U podrumu sveučilišta otkrivena kolonija smrtonosnih pauka: Na snazi hitna intervencija

pauk
Foto: Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 08:13

Sveučilište u Tübingenu sada poduzima hitne mjere iskorjenjivanja kako bi se spriječilo njihovo trajno nastanjivanje. Pauci će biti uklonjeni pomoću ljepljivih zamki i posebnih postupaka dezinfekcije.

U podrumu sveučilišnog kompleksa u Tübingenu u Njemačkoj otkrivena je kolonija od dvadesetak otrovnih čileanskih samotnjačkih pauka (Loxosceles laeta), vrste čiji ugriz može biti izuzetno opasan, pa čak i smrtonosan, piše Fenix Magazin.  Pauke je slučajno primijetio radnik koji je radio u podrumu zgrade sveučilišta Morgenstelle te je fotografiju proslijedio stručnjacima. Nakon dolaska u Tübingen, Hubert Höfer iz Prirodoslovnog muzeja u Karlsruheu potvrdio je da se doista radi o ovoj rijetkoj, ali vrlo otrovnoj južnoameričkoj vrsti.

Ovi pauci prirodno žive u Južnoj Americi, ali se, prema riječima stručnjaka, često nehotice prenesu pošiljkama robe. Do sada su u Europi zabilježeni samo u Finskoj, u podrumu sveučilišta u Helsinkiju, gdje postoje još od 1963. godine. Sveučilište u Tübingenu sada poduzima hitne mjere iskorjenjivanja kako bi se spriječilo njihovo trajno nastanjivanje. Pauci će biti uklonjeni pomoću ljepljivih zamki i posebnih postupaka dezinfekcije.

Prema pisanju Fenix Magazina, riječ je o vrsti čiji otrov u rijetkim slučajevima može izazvati nekrozu tkiva, otkazivanje jetre i smrt. U Čileu su u posljednjih deset godina zabilježena 43 smrtna slučaja nakon ugriza ovog pauka. Iako su čileanski samotnjački pauci plašljivi i uglavnom aktivni noću, njemačke vlasti upozoravaju građane da budu oprezni te ističu kako čine sve kako bi se spriječilo širenje ove opasne vrste.

Ključne riječi
pauci Njemačka životinje

