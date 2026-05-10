U ovom bavarskom gradiću ima više Amerikanaca nego Nijemaca. Sad ih Trump želi povući: 'Posljedice bi bile dramatične'

LISI NIESNER/REUTERS
10.05.2026.
u 07:46

Restorani, pubovi, autoservisi, trgovine i brojni mali obrti ovise o američkim vojnicima i njihovim obiteljima. – Cijeli naš grad praktički živi od vojnog poligona i baze – kaže gradonačelnik.

Mali bavarski gradić Vilseck desetljećima je živio uz američke vojnike, a sada strahuje da bi mogao ostati bez svoje glavne “žile kucavice”. Nakon najave američkog predsjednika Donald Trump o povlačenju najmanje 5000 američkih vojnika iz Njemačke, upravo bi Vilseck mogao biti među najteže pogođenima. Iako službena potvrda još nije stigla, očekuje se povlačenje 2. strykerske konjaničke pukovnije, jedine stalne američke borbene brigade u Njemačkoj, smještene u vojarni Rose Barracks. Za grad od svega 6500 stanovnika to bi bio golem udarac, piše Reuters.

– Posljedice bi bile dramatične – upozorio je novi gradonačelnik Thorsten Graedler, koji je na dužnost stupio upravo u trenutku kada se grad suočava s mogućim gubitkom tisuća radnih mjesta. Američka baza desetljećima je hranila lokalno gospodarstvo. Restorani, pubovi, autoservisi, trgovine i brojni mali obrti ovise o američkim vojnicima i njihovim obiteljima. – Cijeli naš grad praktički živi od vojnog poligona i baze – kaže gradonačelnik.

U Vilsecku danas živi više američkih vojnika i članova njihovih obitelji nego lokalnog stanovništva. Amerikanci ondje kupuju automobile, izlaze u restorane, igraju u lokalnim sportskim klubovima i godinama su postali dio svakodnevice. – Nikada nisam poznavao Vilseck bez Amerikanaca – kaže Graedler. – Kad su stigli Strykeri, mislili smo da će biti problematični, ali ispali su stvarno dragi ljudi – kaže umirovljenik Albin Merkl, koji američkim vojnicima iznajmljuje stanove.

Nakon završetka Hladnog rata broj američkih vojnika u Njemačkoj snažno je smanjen. Nekad ih je bilo čak 250 tisuća, dok ih je danas ostalo oko 35 tisuća. Ipak, u mjestima poput Vilsecka američka prisutnost i dalje oblikuje gotovo svaki aspekt života.
Mnogi sada strahuju da bi Trumpovo povlačenje vojske moglo potpuno promijeniti lice grada koji je više od 80 godina živio rame uz rame s Amerikancima.
