Kruzer smrti pristao na Tenerife: Putnike moraju evakuirati u roku od 24 sata, evo i zašto

Kruzer na kojem je izbila zaraza hantavirusom pristao je rano jutros u luku Granadilla na španjolskom otoku Tenerifi, nakon dramatičnog putovanja tijekom kojeg su umrle tri osobe, a još ih je petero zaraženo, piše Mirror. Dolazak broda izazvao je zabrinutost među lokalnim stanovništvom zbog straha od mogućeg širenja virusa nakon iskrcavanja putnika. Na Tenerife su u subotu stigli i glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia te ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska kako bi smirili javnost i koordinirali iskrcavanje putnika. Tedros je pritom poručio kako “ovo nije novi Covid” te naglasio da je rizik zaraze hantavirusom za javnost i dalje vrlo nizak.

Brod je u luku stigao oko 5.40 po britanskom vremenu, a odmah nakon dolaska započela je velika evakuacijska operacija u kojoj sudjeluju i britanske vlasti. Na brodu se još nalazi oko 147 ljudi, među njima i 22 britanska državljana. Evakuacija mora biti završena unutar 24 sata zbog najavljenog lošeg vremena koje bi moglo uzrokovati višednevna kašnjenja. Putnici će se iskrcavati pod strogim sigurnosnim mjerama. Brod neće pristati uz obalu, već će se putnici prevoziti manjim čamcima. Svi će prije iskrcavanja biti pregledani zbog mogućih simptoma, a neće smjeti napustiti brod dok zrakoplovi za evakuaciju već ne budu spremni na Tenerifima. Na brodu se trenutno nalaze ljudi iz više od 20 zemalja.

Američke i britanske vlasti poslale su posebne zrakoplove za svoje državljane, dok će španjolski putnici biti prebačeni u medicinsku ustanovu i stavljeni u karantenu. Putnicima je dopušteno ponijeti samo malu torbu s osnovnim stvarima, dokumentima i mobitelom, dok će sva ostala prtljaga ostati na brodu. Dio posade, kao i tijelo jednog preminulog putnika, ostat će na kruzeru koji će nakon toga otploviti prema Netherlands gdje će biti potpuno dezinficiran. Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom s izlučevinama glodavaca, a prijenos među ljudima vrlo je rijedak. Ipak, kod ove epidemije identificiran je virus Anda, za koji su zabilježeni rijetki slučajevi prijenosa s čovjeka na čovjeka.