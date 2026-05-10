Austrijski predsjednik Van der Bellen: 'Ujedinjena Europa je najbolja ideja koju smo ikada imali'

U povodu 9. svibnja, Dana Europe austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen je u subotu navečer, u svom obraćanju austrijskim građanima upozorio na opasnost od nacionalizma i pozvao na veću neovisnost Europe. Govorio je o miru, demokraciji, vladavini prava i glavnim izazovima budućnosti, izrazivši svoju jasnu opredijeljenost za Europu. Odmah na početku austrijskom je predsjedniku bilo važno razbiti kliše o Europi: “Europa je malko dosadna”. Pojasnio je zašto mnogi ljudi u to vjeruju. “Možda zato što kada pomislimo na Europu, često pomislimo na trgovinske sporazume, brojke i formalnosti zajedničkog gospodarskog prostora”, rekao je, veliki Europejac Van der Bellen istaknuvši: “Povod za današnji Dan Europe je, povijesno gledano, spajanje zapadnonjemačke i francuske proizvodnje ugljena i čelika, proglašeno 9. svibnja 1950. u takozvanoj Schumanovoj deklaraciji. To je bio temelj Europske unije kakvu danas poznajemo. Neizmjerno značajan i važan. A ujedno i pomalo …dosadan. Ali kada su u pitanju ekonomski i trgovinski odnosi, dosadno je zapravo dobra stvar! Dobro je kada naše gospodarstvo počiva na pouzdanim, izračunljivim i predvidljivim temeljima. Jer, samo na taj način je moguć prosperitet”.

Uz opasku kako “trenutno bolno svjedočimo što nepredvidljivost i kaos mogu učiniti”. Ono, što je austrijskom predsjedniku bilo posebno važno je podsjetiti sve na ono zašto je Europa izvorno stvorena, a to je, kako je naglasio - mir: “Rođena je iz ljubavi prema miru. Umjesto da ratujemo jedni protiv drugih, kao što smo to činili godinama i stoljećima, odabrali smo suradnju. I život u slobodi, prosperitetu i - miru. Već točno 76 godina. Mir rođen iz razumijevanja. To je jedinstveno postignuće civilizacije.”

Van der Bellen je pozvao sve ljude da budu ponosni na Europu: “Nije li to razlog za ponos? Nije li to razlog za osjećaj europskog patriotizma?”, rekao je, uz apel: Budimo ponosni! Budimo europski patrioti! “Zajedno smo Europu učinili mjestom na kojem na mnogi, mnogi ljudi zavide. Mi smo zajednica koja se drži zajedno, jer vjerujemo u iste vrijednosti i koračamo zajedničkim putem”, poručio je austrijski predsjednik.

Austrijski predsjednik dotakao se je i pitanja demokracije, ljudskih prava i nacionalizma. Uz poruku da Europa mora braniti svoje liberalne vrijednosti, a ne izolirati se. “Izgradnja novih zidova i oživljavanje starih nacionalizama neće riješiti niti jedan problem”, upozorio je Van der Bellen. Ustvrdio je kako je Europa “nastala iz potpune suprotnosti nacionalizma i izolacije. Nastala je iz ljubavi prema miru, iz spremnosti na učenje i fasciniranje novim”.

“Europa će biti tu za nas, sve dok smo mi tu za našu Europu. Naša je dužnost njegovati i štiti europske vrijednosti”, rekao je Van der Bellen poručivši: “Moramo učiniti sve što možemo kako bismo postali neovisniji od arbitrarne moći stranih vlada. Neovisni u opskrbi energijom, neovisni u digitalnom svijetu. Suvereni i u našim obrambenim sposobnostima. Moramo koristiti svoje umove - a imamo vrlo dobre umove - i djelovati: s predviđanjem, hrabrošću, mirom, dosljednošću i jedinstvom. I to, prilično brzo! Što se tiče budućnosti, umjetne inteligencije i globalnih tehnoloških tvrtki, Van der Bellen je posebno naglasio važnu ulogu Europe: “Tko će, ako ne Europska zajednica, moći osigurati da globalne korporacije ne zloupotrebljavaju svoju tržišnu moć? Tko će, ako ne Europska unija pristati na nova pravila igre s Open AI-jem, Claudeom, Grokom. Metom, Googleom, Microsoftom i sličnima?” Na kraju svojeg govora austrijski je predsjednik uputio dojmljivi apel austrijskom stanovništvu: “Budimo ponosni na Europu. Volimo Europu sa strašću. Jer ujedinjena Europa je najbolja ideja koju smo ikada imali”.