Trump prijeti 'vatrom iz Irana' ako propadnu pregovori

Iako američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je sporazum između SAD-a i Irana blizu, u Teheranu vlada duboko nepovjerenje prema Washingtonu. Krhko primirje prate novi incidenti u Hormuškom tjesnacu, a svaka nova prijetnja ili vojni sukob ponovno otvara mogućnost eskalacije rata. Još je neizvjesno hoće li SAD i Iran uspjeti postići konačni sporazum kojim bi se zaustavio novi val sukoba na Bliskom istoku.

Iako američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana pokazuje optimizam i tvrdi da je dogovor nadohvat ruke, iranska strana ostaje izrazito oprezna i skeptična prema namjerama Washingtona. U Teheranu smatraju kako je put do trajnog mira i dalje vrlo dug, ponajviše zbog, kako tvrde, nepredvidivosti američkog predsjednika koji često mijenja stavove i političku retoriku. Predsjednik Trump očekuje odgovor Irana na američki prijedlog sporazuma od 14 točaka do kraja tjedna. Američki državni tajnik Marco Rubio izrazio je nadu da će iranski odgovor otvoriti prostor za ozbiljne pregovore i moguće smirivanje napetosti.

S druge strane, glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je kako Teheran još razmatra američki prijedlog, naglasivši da Iran ne prihvaća ultimatume ni rokove koje postavlja Washington. Američki predsjednik izazvao je novi val kritika izjavom koja se smatra implicitnom prijetnjom Teheranu, u trenutku kada je došlo do zastoja u pregovorima između dviju država. Obraćajući se novinarima, Trump je poručio da će, ako primirje s Iranom propadne, "svi vidjeti veliku vatru koja dolazi iz Irana", dodajući kako bi Teheran "trebao brzo potpisati sporazum ili će pretrpjeti mnogo boli".

Takve izjave dolaze nakon razmjene napada između američkih i iranskih snaga posljednjih dana, unatoč tvrdnjama Washingtona da je primirje i dalje na snazi. SAD je objavio kako je izveo "obrambene napade" na iranske vojne položaje povezane s navodnim pokušajima ugrožavanja američkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Iran je te napade nazvao kršenjem primirja i još jednim dokazom da Washingtonu nije moguće vjerovati.

Hormuški tjesnac ponovno postaje jedno od najopasnijih svjetskih žarišta. Svaki novi incident između američkih i iranskih snaga nosi rizik nekontrolirane eskalacije. Analitičari upozoravaju da je trenutačno primirje iznimno krhko te da bi ozbiljniji sukob mogao uništiti diplomatske napore. Promatrači smatraju kako Trumpov govor o "vatri koja dolazi iz Irana" predstavlja ozbiljnu prijetnju mogućom uporabom razornog oružja ili masovnim napadima na iransku infrastrukturu i energetske objekte. Takve izjave izazvale su oštre osude organizacija za ljudska prava i međunarodnih promatrača. Nacionalno iransko-američko vijeće upozorilo je kako "prijetnja spaljivanjem Irana, bilo nuklearnim oružjem ili na drugi način, predstavlja gotovo nezamislivu prijetnju ratnim zločinom protiv 92 milijuna ljudi". Organizacija je naglasila da se takva retorika ne smije normalizirati te je pozvala međunarodnu zajednicu da ozbiljno shvati ovakve prijetnje.

Uvjeti za nogomet

Trump je i prošlog mjeseca izazvao kontroverze nakon što je zaprijetio "uništenjem iranske civilizacije", što je potaknulo dio demokratskih zastupnika u Kongresu da zatraže istragu o njegovoj sposobnosti donošenja odluka u kriznim situacijama. Sve to dodatno produbljuje nepovjerenje između dviju država i smanjuje izglede za postizanje trajnog mira. Iako diplomatski kontakti još traju, mnogi u Teheranu vjeruju da je SAD daleko od iskrene želje za stabilnim dogovorom. U atmosferi dubokog nepovjerenja svaka nova prijetnja ili oružani incident može ponovno zapaliti Bliski istok i gurnuti regiju u novi razorni rat. U međuvremenu je Iranski nogometni savez potvrdio da će Iran sudjelovati na Svjetskom nogometnom prvenstvu ove godine, ali uz posebne uvjete prema zemljama domaćinima turnira. Iz Saveza poručuju da neće pristati na kompromise kada su u pitanju nacionalna uvjerenja, kultura i državni simboli. Među deset postavljenih uvjeta traže jamstva za izdavanje viza, poštovanje iranske zastave i himne te sigurnost reprezentacije tijekom boravka.