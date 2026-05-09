NAPREDNA TEHNOLOGIJA

Vojska bez vojnika: Rusija pokušava razviti ratne robote, ali jedan ključni problem sve koči

Dora Taslak
09.05.2026.
u 15:54

Oni se koriste za napade i diverzije, postavljanje i uklanjanje mina, logistiku i evakuaciju...

Tijekom godina rata u Ukrajini, obje su zaraćene strane znatno unaprijedile svoje obrambene i oružane sustave. Fokus je u velikoj mjeri bio na bespilotnim letjelicama, no u posljednje se vrijeme sve više koriste i kopneni robotski sustavi. Primjerice, Ukrajina ih je u posljednja tri mjeseca koristila za 22.000 misija, prema podacima Ukrainske Pravde. Naprednu tehnologiju razvija i Rusija, no pri pokušaju njezina širenja naišla je na nekoliko problema. 

Još 2016. godine, Rusija je predstavila Uran-9 kao revolucionarni iskorak u kopnenoj vojnoj robotici. Bio je opremljen topom kalibra 30 mm, strojnicom, protuoklopnim projektilima i bacačima plamena, no ubrzo se pokazalo kako je u urbanim područjima komunikacija s njime bila ograničena na 300 do 500 metara, a čak je i tada često prekidana. Često su otkazivali i pogonski sustavi, dok optički uređaji nisu mogli pružiti jasnu sliku ciljeva. Uspješniji projekt bio je robot za razminiranje Uran-6. No, on se malo spominje od početka invazije Ukrajine. Poznato je samo da je korišten za razminiranje Mariupolja.

Izvješća o ruskom korištenju novih kopnenih robota pojavila su se 2023. godine. Rusi su tada eksperimentirali su s njihovom uporabom za, primjerice, prijevoz zaliha te evakuaciju mrtvih i ranjenih. Većina sustava bili su modificirani kineski roboti, a godinu dana kasnije, Rusija je dobila prve masovno proizvedene domaće kopnene robote. Među njima je bio Kurier, sustav koji je postao jedan od najčešće korištenih kopnenih robota. Rusi tvrde da su tisuće već raspoređene u desecima jedinica, a sustav se često pojavljuje na videosnimkama u različitim konfiguracijama. Kurier je prvotno korišten i za napade na ukrajinske položaje iz blizine, dok su se kasnije pojavile verzije sposobne za postavljanje i uklanjanje mina te opremljene sustavima elektroničkog ratovanja.

S vremenom su razvijeni i brojni drugi sustavi, čije sposobnosti Rusija još testira. Oni se koriste za napade i diverzije, postavljanje i uklanjanje mina, logistiku i evakuaciju... No, problema još uvijek ima. Ukrainska Pravda došla je do internih dokumenata ruske vojske te saznala kako neki sustavi, uključujući Kurier, imaju problem s pogonskim sustavima što dovodi do pregrijavanja i otkazivanja elektroničkih komponenti. Uz još neke manje probleme, Ruse uvelike muči ograničenje komunikacije, uzrokovano obustavom Starlink usluga. Naime, zbog toga je korištenje kopnenih robota u borbenim zonama još uvijek ograničeno. Ruske ih snage stoga trenutačno uglavnom koriste za logistiku i evakuaciju u pozadini ili za razminiranje prije ofenziva.
robotski sustav Rusija rat u Ukrajini roboti

ST
Startrack
16:16 09.05.2026.

I sta ima rusija trazit u robotima i dronovima, tj u elektronici i digitalizaciji protiv cjelog Zapada. Stose ne pokupe iz Ukrajine vise.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

SVE NADGLEDA WHO

Poznati detalji velike operacije: Kruzer smrti stiže na svoje iduće odredište, priprema se zrakoplov, lokalci bijesni

Stručnjaci smatraju da rast broja slučajeva potiču klimatske promjene, uništavanje staništa i sve češći kontakt ljudi s divljim okolišem. Hantavirus se najčešće prenosi preko izmeta i urina zaraženih glodavaca, no soj Anda, koji je povezan s izbijanjem zaraze na kruzeru, u rijetkim slučajevima može se prenositi i među ljudima pri bliskom i dugotrajnom kontaktu.Ipak, stručnjaci naglašavaju da situacija nije usporediva s pandemijom covida-19

