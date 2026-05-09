U Njemačkoj se zapalio se kamion s deterdžentima, hrabri hrvatski vozač spriječio kaos

Na autocesti A3 kod Deggendorfa u Bavarskoj u srijedu oko 6:30 sati zapalila se prikolica hrvatskog tegljača natovarenog deterdžentom za pranje rublja, piše danas Fenix.de. U požaru je potpuno izgorjela prikolica, a stvorile su se ogromne gužve prema Passau. 63-godišnji hrvatski vozač pravodobno je odvojio prikolicu i spriječio širenje štete. U nesreći nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta procjenjuje se na najmanje 50.000 eura.

Policija je javila da se nesreća dogodila na autocesti A3, neposredno nakon čvora Autobahndreieck Deggendorf u smjeru prema Passau. Prema informacijama policije, požar je izbio oko 6:30 sati, a pretpostavlja se da je uzrok bila prethodna pregrijanost gume, nakon čega se vatra proširila na prikolicu i izazvala potpuni požar vozila.

Pribrani 63-godišnji hrvatski vozač uspio je na vrijeme odvojiti prikolicu i zaustaviti vozilo na zaustavnom traku, čime je spriječena još veća šteta. U incidentu nitko nije ozlijeđen, a nadležne službe naglasile su kako ni u jednom trenutku nije postojala opasnost za stanovništvo.

Zbog gustog dima i opsežne intervencije vatrogasaca promet na autocesti u smjeru Passaua bio je potpuno obustavljen oko 45 minuta. Nastale su velike prometne gužve, a kolona vozila protezala se približno sedam kilometara. U gašenju požara sudjelovale su vatrogasne postrojbe iz Deggendorf, Metten, Neuhausen, Schwarzach i Hengersberg. Vatrogasna intervencija je u međuvremenu završena, dok pripadnici tehničke službe THW i dalje rade na uklanjanju tereta i sanaciji mjesta nesreće.