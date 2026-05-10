Završena obuka ročnika, najbolji Helena i Damir

Prvi naraštaj ročnika uspješno je završio temeljno vojno osposobljavanje, a kraj dvomjesečne obuke obilježen je svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju te natjecanjem za najboljeg ročnika i ročnicu generacije. Najuspješniji polaznici odmjerili su snage na zahtjevnom natjecanju održanom na vježbalištu vojarne u Požegi, gdje su pokazali znanja i vještine stečene tijekom obuke. Natjecanje je organizirala Bojna za temeljno vojno osposobljavanje Središta za obuku pješaštva i oklopništva Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.

U završnici je sudjelovalo 18 najboljih polaznika odabranih prema rezultatima koje su ostvarili tijekom obuke. Natjecanje je započelo provjerom tjelesne spremnosti i pismenim testom, a završilo prolaskom složene staze s 15 radnih točaka na kojima su kandidati morali demonstrirati vojna znanja, spretnost i izdržljivost. U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja, drugo mjesto osvojila je Renata Gazibarić, dok je treća bila Petra Ključarić. U muškoj konkurenciji najbolji je bio 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica, drugo mjesto pripalo je Filipu Žicu, a treće Josipu Bobanu.

Helena Petrović rekla je kako se dragovoljno prijavila na temeljno vojno osposobljavanje zbog prijatelja i rodbine koji su već u vojsci te istaknula da želi ostati u Hrvatskoj vojsci. Damir Pastvečko također se dragovoljno prijavio na obuku. Istaknuo je da obuka zahtijeva visoku razinu tjelesne i psihičke spremnosti. Nakon natjecanja, najboljima je čestitao zapovjednik Središta za obuku pješaštva i oklopništva brigadir Zlatko Radočaj. Poručio je kako su instruktori tijekom dva mjeseca imali priliku vidjeti motiviranost i srčanost mladih ljudi koji su pokazali spremnost na služenje domovini. Temeljno vojno osposobljavanje trajalo je dva mjeseca, tijekom kojih su ročnici usvajali osnovne vojničke vještine. U provedbi programa sudjelovalo je i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, čime su polaznici dobili dodatna iskustva rada u suvremenom vojnom okruženju.