Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
Detalji strave u Krapini: 'Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi...'
Užas u Krapini: Ubio policajca u kafiću, izašao van i pucao u sebe
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSPOSOBLJENA PRVA GENERACIJA

Završena obuka ročnika, najbolji Helena i Damir

Foto: MORH
1/4
Autor
Vedran Balen
10.05.2026.
u 08:31

Temeljno vojno osposobljavanje trajalo je dva mjeseca, tijekom kojih su ročnici usvajali osnovne vojničke vještine

Prvi naraštaj ročnika uspješno je završio temeljno vojno osposobljavanje, a kraj dvomjesečne obuke obilježen je svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju te natjecanjem za najboljeg ročnika i ročnicu generacije. Najuspješniji polaznici odmjerili su snage na zahtjevnom natjecanju održanom na vježbalištu vojarne u Požegi, gdje su pokazali znanja i vještine stečene tijekom obuke. Natjecanje je organizirala Bojna za temeljno vojno osposobljavanje Središta za obuku pješaštva i oklopništva Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.

U završnici je sudjelovalo 18 najboljih polaznika odabranih prema rezultatima koje su ostvarili tijekom obuke. Natjecanje je započelo provjerom tjelesne spremnosti i pismenim testom, a završilo prolaskom složene staze s 15 radnih točaka na kojima su kandidati morali demonstrirati vojna znanja, spretnost i izdržljivost. U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja, drugo mjesto osvojila je Renata Gazibarić, dok je treća bila Petra Ključarić. U muškoj konkurenciji najbolji je bio 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica, drugo mjesto pripalo je Filipu Žicu, a treće Josipu Bobanu.

Helena Petrović rekla je kako se dragovoljno prijavila na temeljno vojno osposobljavanje zbog prijatelja i rodbine koji su već u vojsci te istaknula da želi ostati u Hrvatskoj vojsci. Damir Pastvečko također se dragovoljno prijavio na obuku. Istaknuo je da obuka zahtijeva visoku razinu tjelesne i psihičke spremnosti. Nakon natjecanja, najboljima je čestitao zapovjednik Središta za obuku pješaštva i oklopništva brigadir Zlatko Radočaj. Poručio je kako su instruktori tijekom dva mjeseca imali priliku vidjeti motiviranost i srčanost mladih ljudi koji su pokazali spremnost na služenje domovini. Temeljno vojno osposobljavanje trajalo je dva mjeseca, tijekom kojih su ročnici usvajali osnovne vojničke vještine. U provedbi programa sudjelovalo je i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, čime su polaznici dobili dodatna iskustva rada u suvremenom vojnom okruženju. 
Svjedočanstvo branitelja Zorana Šorlija nakon presude Željku Travici: 'Mogao je i reći gdje su nestali pokopani jer on to zna'
Ključne riječi
Zlatko Radočaj Damir Pastvečko Helena Petrović temeljno vojno osposobljavanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
POVIJESNI DAN

'Volio bih proći kroz tu rupu', rekao je Tito dajući prilog za tunel koji su mineri i radnici 'Hidroelektre' i 'Konstruktora' probili s nevjerojatnom preciznošću

Tog povijesnog 10. svibnja 1978. godine bitka s planinom ušla je u veliko finale - kroz otvor tunela probijen minom koju je 5. svibnja, u 4 sata i 15 minuta, ispalila brigada Steve Gostovića, radnici zagrebačke 'Hidroelektre' i splitskog 'Konstruktora' pružili su jedni drugima ruke. Taj je susret bio točka na 'i' najtežeg dijela velikog projekta na kojem je, gotovo dvije godine, intenzivno radilo 580 graditelja i minera.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!