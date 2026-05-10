Ispred HRT-a okupilo sto tisuća članova HDZ-a, koji su nekada biti u zloglasnom Savezu komunista Jugoslavije u koji su morali ući silom

Subota 2. 5. 2026. Radničke demonstracije, koje su buknule jučer, nakon što je u Senfovim i Plenkijevim kazanima nestalo graha, nastavljaju se i danas još većom žestinom. Više od 10.000 gnjevnih radnika i umirovljenika, koje je jučer ostalo gladno u Maksimiru na proslavi Praznika rada, odmah se sukobilo s malobrojnim snagama reda i krenulo maksimirskom prema centru grada. Na putu su im se priključili brojni gnjevni građani i studenti, pa je Plenki morao poslati interventnu policiju da ih zaustavi. Zahtjevi su im zbilja suludi. Umirovljenici traže da im se povećaju mirovine, jer ih više od pola milijuna prima oko 600 eura mjesečno, a ludi radnici traže da se minimalac koji prima oko milijun radnika u Hrvatskoj, digne na astronomskih 1000 eura! Jesu li oni normalni?! Razularene narodne mase zaustavljene su u Jurišićevoj ulici gdje ih je interventna dobro namlatila pendrecima, oprala vodenim topovima te su se nagutali suzavca. Nakon toga im se obratio i naš suvereni Plenki, koji im je poručio da će uzeti lovu Pavleku i frendu Škugoru iz afere Plin za cent i podijeliti gladnim radnicima i umirovljenicima. Nakon toga su se ljudi razišli.

Nedjelja 3. 5. 2026. Strašan incident dogodio se danas u programu navodno Hrvatske radio televizije u emisiji izvjesnog Aleksandra Stankovića za kojeg se tek treba vidjeti kako se uopće našao tamo, gdje je u nevine uši gledateljstva, koje se nakon mise i nedjeljnog blagovanja nezaštićeno odlučilo opustiti uz program državne dalekovidnice, slabo poznata gospođa starije životne dobi izjavila da smo "svi mi plakali za Titom". U vrijeme kada se narod priprema za obilježavanje godišnjice okupacije Zagreba '45., nakon čega su Titovi crveni fašisti pobili oko pola milijuna crnih antifašista i počinili genocid nad hrvatskim narodom, izjaviti ovakvu provokaciju, zapravo je teroristički čin, pa ne čudi da se uskoro nakon njega ispred HRT-a okupilo oko sto tisuća članova HDZ-a, koji su nekada biti u zloglasnom Savezu komunista Jugoslavije u koji su morali ući silom, pa su tako i silom, kao i stotine tisuća drugih građana morali plakati za jednim od najvećih zločinaca u povijesti, maršalom Titom.

Ponedjeljak 4. 5. 2026. Bizarna situacija u blizini Dubrovnika! Dubrovačka policija javlja da je gospođa starije životne dobi danas u 15.05. zaustavila promet na cesti prema Konavlima, gdje je mirno stajala minutu, prilikom čega je iz improvizirane naprave puštala glasan zvuk sirene za opću opasnost. Stranim turistima koji su sve to promatrali ništa nije bilo jasno. Na kraju se utvrdilo da se radi o T. K. (87) iz Dubrovnika, a kada su je policajci pitali zašto je minutu stajala i puštala sirenu, odgovorila je da je to zbog obljetnice smrt druga Tita, kojeg je "jako voljela". Nakon toga su policajci pozvali hitnu pomoć, koja je gospođu odvela na psihijatrijsko promatranje, jer je ipak riječ o medicinskom fenomenu. Naime, opće je poznato da u Hrvatskoj više nitko ne voli druga Tita niti ga je itko ikad volio. Liječnici su u pomoć pozvali izvjesnog M. P. (59) iz Čavoglava da objasni gospođi "šta je bilo". Očito ne zna.

Utorak 5. 5. 2026. Dnovinarka Nove TV danas je cijeli dan provocirala načelnika općine Marina kraj Trogira Antu Mamuta i to samo zato što je proširio općinsko groblje na tuđu parcelu i napravio ljudima par desetaka grobnica. Kada je dnovinarka došla dosađivati glupim napornim pitanjima, poput 'kako je to moguće' i sl., Ante i još nekoliko pravdoljubivih i bogobojaznih pučana okružilo je novinarku i malo je zlostavljalo, ali samo malo. Normalno, Antiša je odmah priveden, iako je više puta upozorio dnovinarku da ga pusti na miru, jer mu pitanjima diže tlak, koji je ionako visok i da mu ugrožava život. "Ja san samo tio omogućit našoj čeljadi da bude za vječni dom spremna i da nije onog pizduna šta je rekao da je to njegova didovina, sve je moglo proć lišo, ko što uvik i prolazi. Otkad je u nas bespravna gradnja i krađa tuđe zemlje problem?", izjavio je Mamut prije ulaska u maricu. Da nije dnovinara, Hrvatska bi bila raj na zemlji. Doduše, često tuđoj.

Srijeda 6. 5. 2026. Hrvatska je pod opsadom! Teroristički napadi na sve strane. Poznati razbojnik i dnovinar Ivan Pandžić uništava temelje naše tjelovježbe, propitujući predsjednike i tajnike sportskih saveza "di su pare?", samo zato što im se znalo dogoditi da lovu od saveza katkad preusmjere na nešto pametnije i u neke plemenite privatne potrebe, a evo se javljaju i teroristi iz Ureda europskog javnog tužitelja koji hara Hrvatskom i privodi na desetke naših dragih poljoprivrednika i to samo zato što su državnim službenicima iz Agencije za poljoprivredu znali malo zahvaliti za lažiranje podataka kako bi mogli jamiti malo više love za subvencije od proklete EU. A Plenki šuti, umjesto da lupne šakom o stol i rastjera europsku bandu, koja ne shvaća da su mito, nepotizam i korupcija narodni običaj i nematerijalna baština našeg naroda, koju bi, da je sreće, trebalo kao takvu zaštititi u UNESCO-u, a ne maltretirati ljude.

Četvrtak 7. 5. 2026. Zagrebačka policija javlja da je skupinu domoljuba koji su se navečer okupili na savskom nasipu, kako bi se pripremili za sutrašnju svehrvatsku ceremoniju obilježavanja najtužnijeg dana u hrvatskoj povijesti, dana kada su crveni banditi izašli iz šuma i spustili s gora, te okupirali naš bijeli Zagreb grad, silovali na desetke tisuća Zagrepčanki, opljačkali sve što su mogli i pobili muško stanovništvo starije od 15 godina. Poglavnika obilježavanja Dana okupacije Igora Peternela i društvo krilnika Hasanbegovića i Bujanca napale su dvije crvene teroristice, koje su tvrdile da je, nećete vjerovati, Zagreb 8. maja 1945. oslobođen! Policija ih je identificirala kao S. B. (48) i K. P. (51). Haso i Bujo lako su ih svladali, a prilikom naguravanja Peternelu se pokvarila frizura, pa je odveden u najbližu kliniku za plastičnu kirurgiju da mu se malo popravi. Uglavnom, sve će biti spremno za sutrašnju svečanost, na koji ponesite crnu odjeću. Policija je S. B. i K. P. odvela u zatvor u Kerestincu.

Petak 8. 5. 2026. Dva Plenkijeva čovjeka od najvećeg povjerenja pokucala su u ranu zoru na vrata T. S. (43) i njegove supruge A. Ž. S. i odvela ih, kako su rekli, "na ispitivanje". Kada su se uznemireni susjedi krenuli raspitivati gdje ih to odvode, jedan od njih, malo krupniji, drsko im je odgovorio da se vrate doma da ne bi i njih odveli. Neslužbeno saznajemo da se radi o izvjesnom Tomislavu, članu partije, koji je malo previše izletio izvan okvira koji mu je fino Plenki objasnio kada mu je rekao da govori samo ono što mu on kaže i da prestane maltretirati članove partije u vezi sa ženinim ambicijama. Nakon kraćeg zadržavanja u Petrinjskoj, supružnici su odvojeni i odvedeni na preodgoj. T. S. je odveden na Goli otok, na kojem je postao prvi stanovnik, dok je gospođa prebačena na obližnji Sveti Grgur. Ako se pokaju, Plenki im je obećao povratak na dužnosti na koje ih je postavio, a vratit će im i danas ukinuta građanska prava. "Do tada, kuš!", rekao je vidno ljutiti predsjednik Centralnog komiteta Plenki, kojem brojni članovi partije šalju brzojave podrške zbog obračuna s drugom T. S., koji je skrenuo s puta. Plenki je s balkona Centralnog komiteta spontano okupljenim članovima partije i njihovim simpatizerima zagrmio odlučno ne "svim oportunistima i kolebljivcima", koji prijete da nam sruše sve ono za što su se neki drugi koji nisu bili anemični borili! Nakon toga se iz stotina spontano okupljenih grla začula gromka pjesma: "Druže Plenki, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo."