#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
NA NJEMU SU TISUĆE PUTNIKA

Širi se zaraza na još jednom kruzeru: Zbog opasnog virusa razboljelo se više od 100 ljudi

Laura Puklin
09.05.2026.
u 17:44

Ovo je četvrto izbijanje gastrointestinalne bolesti prijavljeno na kruzeru od početka godine, prema podacima CDC-a

Više od 100 ljudi razboljelo se u izbijanju norovirusa na kruzeru Caribbean Princess, objavio je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, piše ABC News. Prema njihovim navodima do sada je prijavljeno kako su se razboljela 102 putnika i 13 članova posade. Simptomi bolesti uključuju dijareju i povraćanje. Izbijanje zaraze prijavljeno je CDC-u u četvrtak, tijekom plovidbe kruzera od 28. travnja do 11. svibnja. Brod se trenutno nalazi u sjeverozapadnom dijelu Atlantskog oceana i plovi prema Puerto Plata u Dominikanskoj Republici, prema podacima CruiseMapper. Predviđeno je da stigne u Port Canaveral 11. svibnja.

Prema CDC-u, na kruzeru se nalazi ukupno 3.116 putnika i 1.131 član posade. Kao odgovor na izbijanje zaraze, brod i posada pojačali su postupke čišćenja i dezinfekcije, izolirali oboljele osobe te prikupili uzorke stolice za testiranje, priopćio je CDC. Princess Cruises u priopćenju je naveo da može „potvrditi kako je ograničen broj osoba prijavio blažu gastrointestinalnu bolest tijekom plovidbe Caribbean Princessa koja je 28. travnja krenula iz Port Evergladesa”.

„Brzo smo dezinficirali svaki dio broda i tijekom cijelog putovanja pojačali mjere sanitacije”, nastavlja se u priopćenju. „Po dolasku u Port Canaveral 11. svibnja, Caribbean Princess će proći temeljito čišćenje i dezinfekciju prije isplovljavanja na sljedeće putovanje.” Norovirus je prilično čest, osobito na brodovima, i ni na koji način nije povezan s trenutačnim izbijanjem hantavirusa na kruzeru MV Hondius. Ovo je četvrto izbijanje gastrointestinalne bolesti prijavljeno na kruzeru od početka godine, prema podacima CDC-a.
Javio se jedan od evakuiranih s kruzera smrti, u izolaciji je: 'Ne znam koliko ću dugo biti u bolnici'

kruzer norovirus CDC

