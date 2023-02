Bačića dočekao nezadovoljni građanin: Došao, obećao, prevario

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak prilikom obilaska objekata u obnovi od potresa na velikogoričkom području, kako je uvjeren da je plan obnove realan. Ministar je sa suradnicima i u društvu velikogoričkog gradonačelnika Krešimira Ačkara obišao lokaciju gradnje zamjenske kuće za obitelj Đuran u Mraclinu i potom obnove Starog grada Lukavec, najstarije građevine u Turopolju i po tvrdnjama Turopoljaca mjesto iz kojeg je potekla kravata.

Bačić je rekao da je gradonačelnika upoznao s predloženim novim Zakonom o obnovi i programom mjera zbrinjavanja te stavom da će do početka studenog nastojati zbrinuti ljude koji su u kontejnerima kroz jedan od 11 modela, uključujući i gradnju zamjenskih kuća. Naglasio je da su neriješeni imovinskopravni odnosi bili jedna od prepreka u realizaciji obnove kuća, a zakon o kojem će se u petak glasovati u Saboru, omogućit će tim ljudima obnovu, neovisno o tome što nisu upisani kao vlasnici uključivanje u temeljitu obnovu.

Nakon Velike Gorice ministar Bačić sastao se s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i obišao naselja Markuševac i Čučerje. Tamo je susreo jednog nezadovoljnog građanina.

"Tri godine da vlada nije napravila ni jednu kuću. Pa i Srbi su napravili više kuća na Baniji nego mi. Pa zar nije to žalosno, Bogu za plakati", rekao je građanin. Dodao je da poštuje Bačića, no dosta mu je obećanja. "Recite, 'mi ćemo to napraviti u roku tom i tom, a oni koji sklapaju ugovore s državom, a ne ispune svoja obećanja, nećemo ih mijenjati nego ćemo ih kazniti'", rekao je građanin i istaknuo da su izvođači propali, slučajno ili namjerno i pobrali sav novac.

"Bez kazne i nagrade u ovoj državi nema ništa", dodao je. Prisjetio se i kako ih je prije tri godine posjetio Bačićev šef - AP. "Došao je, obećao, prevario", izjavio je nezadovoljni građanin.

