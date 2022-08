U mirovini pokrenuo uspješan biznis: 'U prvoj godini otplatio sam zemljište, bunar, priključak struje...'

Umirovljeni Zagrepčanin Božo Odak jednu je ideju uspio pretvoriti u uspješnu poslovnu priču, i to samo sa voljom i kupljenim zemljištem veličine nogometnog igrališta pokraj Jastrebarskog.

Iako je prvotna ideja bila bila da njegova obitelj jede domaće povrće, pojavili su se viškovi pa je počeo i s prodajom. Boži je poljoprivreda postala strast i nije mu teško do svoje parcele gotovo svakoga dana voziti 30 kilometara kako bi radio posao koji voli, prenosi HRT.



- Ako mislite vrtlariti, to je kao kućni ljubimci, morate svaki dan biti u vrtu, morate svaki dan se brinuti o njemu, zalijevati, svaki dan plijeviti i onda će se rezultati vidjeti, priča umirovljenik poljoprivrednik Božo Odak.



Osim što je svojoj obitelji želio podariti zdravu i ekološki uzgojenu hranu, htio je dokazati da se i u njegovim godinama mogu ostvarivati snovi. Ovo mu je već treća sezona vrtlarenja, a uzgaja deset vrsta začinskog bilja i 35 vrsta povrća i za koje kaže da su mu se isplatile.



- U prvoj godini sam pola zapravo posadio povrća jer sam je kupio u svibnju i otplatio sam bunar koji je koštao devet tisuća kuna, otplatio sam zemlju koja je koštala 25 tisuća, otplatio sam dakle priključak struje koji je nekih sedam do osam tisuća kuna. Poticaje niti sam tražio niti mi trebaju, ja bih želio biti poticaj drugima da krenu mojim stopama - govori.



Posebno je ponosan na svoju rajčicu, od staroga je sjemena - to je ona koja ima i okus i miris. Ove godine 2550 sadnica, a očekuje prinos od šest tona prekrasnih plodova.



- Znači na šest tona, to je preko 100 tisuća kuna samo na rajčicu pa onda tu dođu batati, pa grah, pa mahune, imat ću graha recimo preko 200 do 300 kila, ističe.

- Iz vlastitog iskustva vam mogu reći da za zdravo povrće nema uopće problema s prodajom. Zato mladi ljudi prihvatite se, nemojte ići u Irsku, dovoljno vam je, pronađite komad zemlje, ako ljudi neće prodati, unajmite komad zemlje i obradite ga, isplatit će vam se, poručuje Božo Odak.



Kako je kazao, od ovakvog načina vrtlarenja može se zaraditi i više od prosječne hrvatske plaće.

>> VIDEO Zmije otrovnice u Hrvatskoj: Što učiniti ako vas ugrize?