Rade do 17 sati

U ljekarnu samo po hitne i kronične terapije

Ljekarne od danas rade također skraćeno - od 8 do 17 sati, dok će od 17 do 8 ujutro raditi one koje su inače dežurne. Subotom će raditi od 9 do 12 sati, objavili su iz Ljekarnićke komore.