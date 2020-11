U Koloni sjećanja smije biti do 500 ljudi, Capak: Neće se brojati, može se osigurati razmak

U Ministarstvu branitelja održan je danas sastanak na temu organizacije obilježavanja blagdana 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a sastanku je prisustvovao i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Ministar obrane Tomo Medved, koji je rekao da će se Kolona sjećanja održati uz sve epidemiološke mjere koje su dosad propisane te da će na njoj smjeti biti do 500 ljudi. Pozvao je one koji žele doći u Vukovar, da to učine i ovih dana do 18. studenoga, a oni koji dođu na sam dan pada grada, morat će nositi maske i poštovati propisani razmak.

Capak je nakon njega rekao da se pri organizaciji Kolone sjećanja vodilo računa da se većina događaja 18. studenoga održava na otvorenom, da se poštuje propisana distanca te da se maske nose i na otvorenom i u zatvorenom, prenosi N1.

"Uz pomoć redara bit će praćeno nošenje maski i poštivanje distance. Neće biti organiziranog smještaja, a rad ugostiteljskih objekata bit će smanjen", rekao je Capak i dodao kako se ljudi neće brojati jer se u dugoj koloni može osigurati razmak.

"Donijeli smo čitav niz aktivnosti i mjera. Pozivamo sve da ove godine s obzirom na epidemiološku situaciju razmisle o drukčijem načinu odavanja pijeteta žrtvama Domovinskog rata i Vukovara. Ovo je dan kad se svi trebamo zamisliti o svemu što se događalo '91. i žrtve Vukovara i Škabrnje. Na bilo koji način što netko to smatra mjerom licemjerja, ja to ne bih komentirao", rekao je Capak.