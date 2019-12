'U kolačima koje bi predsjednica nosila Bandiću u zatvor bi najvjerojatnije bila turpija'

Hrvatska je zatvoreno društvo u kojem vrijedi jedan jedini zakon, onaj društvene patologije, upozorio je jutros tijekom saborskih slobodnih rasprava nezavisni zastupnik Marko Vučetić, ustvrdivši kako ta patologija dolazi do izražaja u gotovo svim segmentima i slojevima hrvatskog društva. Ta patologija, nastavio je, vidjela se u Saboru kad se odavala šutnja generalu koji je osuđen za ratne zločine.

- Kad se u jednom zakonodavnom tijelu odaje počast nekome tko je osuđen za ratne zločine, to tijelo izrijekom se očituje kao tijelo koje ne provodi zakone, ne sluša glas institucija nego služi nekoj nadinstitucionalnoj volji, koja je ujedno i koruptivna volja. Društvena patologija je organizirala instituciju u kojoj se može odavati počast onima koji su pravomoćnom presudom osuđeni za ratne zločine. Jasno je da svi oni koji su tada ustali predstavljaju horde koje su usmjerene protiv pravne države RH. Tim hordama se pridružila i predsjednica RH, kada je na svoj način komemorirala čovjeka koji je osuđen za ratni zločin – kazao je Vučetić naglasivši kako govori o institucijskim dimenzijama, a ne osobnim.

Vrijednost Domovinskog rata se ne brani tako da izdvajamo nekoga i da ga našom voljom aboliramo i pretvaramo u heroja, već su heroji svi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, a nisu napravili zločin, nastavio je. Društvena patologija o kojoj govori, naglašava, vidjela se i u pregovorima Vlade i sindikata.

- Razvila se sućut prema jednoj struci koja je potlačena, ponižena i obespravljena. Svi građani koji se žele odupirati društvenoj patologiji stali su uz taj društveni pokret. Dogovor Vlade i sindikata bio je izdaja tog društvenog pokreta – ustvrdio je.

Osvrnuo se i na vijest koja je jučer odjeknula Hrvatskoj, da je policija dvojicu studenata iz Nigerije koji su došli u Hrvatsku na natjecanje kroz grmlje preko granice protjerala u izbjeglički kamp u BiH.

- Dvoje studenata odlučili smo uhititi i protjerati iz Hrvatske. Sumnjiva je bila boja njihove kože. Danas ćemo raspravljati o biometrijskim podacima, a jedino nam je mjerodavan naš patološki pogled - kad uočimo nekoga čija nam se boja kože ne sviđa, prva reakcija je da ga potjeramo iz ovog našeg svijeta. I ti koji su protjerani su, nažalost, na dobitku - zaključuje Vučetić.

Predsjednicom države Kolindom Grabar Kitarović koja bi pekla kolače zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću da završi u zatvoru bavila se predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, primijetivši kako bi u tim kolačima najvjerojatnije bila turpija unutra.

- Evidentna je činjenica da on tamo mora završiti, pa će mu ona pomoći. Imao dvije opcije: pognuti pogled, reći tako vam je to u Gradu Zagrebu, tamo ne vrijede zakoni ni pravila koje sami propišu, nego koje potpiše gradonačelnik Bandić, pa hajdemo onda svi koji ga podržavate to priznati. Ne vidim razloga da se ne donese zakon s odredbom da se Grad Zagreb zove Bandićgrad i nek gospodin gradonačelnik tu radi sve što hoće i kako hoće. Ovo nije samo slika Grada Zagreba, nego i Hrvatske. U drugom koraku Hrvatska se može zvati Bandistan, pa da se ne zamaramo više – predlaže Mrak Taritaš.

Predsjednik Mosta Božo Petrov govorio je o odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da zbog nedostatka dokaza ne pokrene postupak protiv članova Vlade koji su vladinim zrakoplovom putovali na sastanak EPP-a u Helsinki.

- Prošla je cijela godina otkako je Povjerenstvo tražilo dokumentaciju, putne naloge, račune, kako bi mogli donijeti odluku. Umjesto toga, članovi Vlade poslali su očitovanje puno prijezira i cinizma prema instituciji koja je izglasana u ovom Saboru. Nakon ove odluke ostala je ponižena, osramoćena institucija kojoj apsolutno svaki politički šerif u Hrvatskoj - od predsjednika Vlade do malog načelnika općine - može raditi što hoće. Ovim je otvorena sezona bezgranične korupcije i sukoba interesa u Hrvatskoj – smatra Petrov.

Čelnik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović pozvao je sve građane da izađu na ove predsjedničke izbore i pokažu da im je dosta dosadašnjeg načina vladanja državom, ali je i problematizirao i način na koji su određeni predsjednički kandidati skupljali potpise potpore građana, ustvrdivši kako bi nadležna tijela trebala to malo bolje istražiti.

SDSS-ova Dragana Jeckov upozorila je teško stanje u kojem se nalaze proizvođači jabuka.

- Kaže narodna "jedna jabuka svaki dan, doktor iz kuće van", no o njoj se očito ne razmišlja, pa nitko ne brine o proizvođačima jabuka iz Slavonije. Godinama upozoravaju na svoje teško stanje, no nitko ih ne želi slušati. U Hrvatskoj voćari imaju 32 tisuće hektara zemlje, na kojoj se proizvodi 190 tisuća tona voća, od čega čak 49 posto otpada na jabuke – naglasila je Jeckov dodavši kako im trgovci namjernu ruše cijene i dovode ih u situaciju koja dovodi njihovu budućnost u pitanje.

SDP-vo Gordan Maras osvrnuo se na dogovor Vlade i školskih sindikata o rastu koeficijenata, upitavši se zašto je premijer cijelo vrijeme tvrdio da ne može dizati koeficijente, time poslao učitelje u štrajk koji je trajao više od mjesec dana, da bi na koncu ipak digao koeficijente. Zato, tvrdi, treba tražiti odgovornost nadležnih, a prigovorio je i što nenastavnom osoblju nisu dignuti koeficijenti.

HDZ-ov Branko Bačić iskoristio je prigodu da kritizira kandidaturu Zorana Milanovića prozivajući ga što i dalje ne želi otkriti s kime je radio preko svoje tvrtke, koliko su ga plaćali, te jer si je isplaćivao minimalnu plaću.

