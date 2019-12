MUP: Ne znamo kako su nigerijski studenti završili u BiH

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) u utorak je istaknulo, reagirajući na vijest o nezakonitom deportiranju dvojice nigerijskih studenata u BiH, da hrvatska policija za njih nema evidentiran legalan izlaz iz Hrvatske te da ne zna okolnosti pod kojima su se oni našli u susjednoj državi.

Osamnaestogodišnjaci Abia Uchenna Alexandro i Eboh Kenneth Chinedu su za bosanskohercegovački portal Žurnal ispričali da ih je hrvatska policija deportirala u BiH tretirajući ih kao ilegalne migrante, unatoč činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama.

Policija je za Hinu potvrdila da su 12. studenoga petorica nigerijskih državljana, voditelj i četiri studenta, legalno ušli u Hrvatsku i na području Istre sudjelovali na sportskom natjecanju te da su voditelj i jedan sudionik natjecanja legalno napustili Hrvatsku letovima preko zagrebačke Zračne luke, dok je jedan u Hrvatskoj zatražio azil.

Za preostalu dvojicu spomenutih Nigerijaca policija nema evidentiran legalan izlaz iz Hrvatske.

"Dvojica nigerijskih državljana koji se spominju u medijima su se 16. studenoga prijavili u jedan zagrebački hostel da bi se 18. studenoga odjavili iz hostela i uredno podmirili svoja dugovanja, uzeli svoje stvari i dokumente te otišli u nepoznatom pravcu. Za njih nemamo evidentiran legalan izlaz iz Hrvatske te ne možemo dalje govoriti o okolnostima kako su se oni našli u BiH", kazala je glasnogovornica MUP-a Marina Mandić.

Dodala je kako policija ispituje radi li se o još jednom pokušaju zlouporabe dolaska na sportska natjecanja.

Hrvatska policija u svojim postupanjima "susreće se se zlouporabom dolazaka stranih državljana na različita sportska natjecanja u Hrvatsku i treba utvrditi je li ovo još jedan primjer takvog ponašanja", istaknula je Mandić.

Po njezinim riječima, peti nigerijski državljanin kretao se po Zagrebu i 18. studenoga došao je u Prvu policijsku postaju Centar Zagreb te je izjavio da je izgubio putovnicu.

"Sukladno utvrđenom u postupku dobio je rješenje o napuštanju zemlje, ali se 27. studenoga vratio u Prvu policijsku postaju i izrazio namjeru zatražiti azil. Pristup azilu mu je omogućen i on se nalazi u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Porin", kazala je Marina Mandić.

Ona je dodala da je također poznato da je taj nigerijski državljanin u međuvremenu pokušao ući u Sloveniju "ali je upućen da se vrati".

Nigerijski studenti tehničkog sveučilišta Owerri doputovali su u Zagreb kako bi sudjelovali na svjetskom međusveučilišnom prvenstvu u Puli.

Nakon završetka natjecanja u stolnom tenisu, krenuli su iz Pule za Zagreb odakle su 18. studenog trebali preko Istanbula odletjeti za glavni grad Nigerije Lagos.

Abia Uchenna Alexandro i Eboh Kenneth Chinedu se trenutno kao ilegalni imigranti nalaze u Velikoj Kladuši.

Za bosanskohercegovački Žurnal ispričali su da su ih policajci stavili u kombi, dovezli do međudržavne granice i zajedno s nekoliko drugih osoba, vjerojatno ilegalnih migranata, potjerali u BiH. Pošto su protjerani preko granice stigli su do Velike Kladuše odnosno do kampa Miral.