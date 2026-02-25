Kako brzo smršavjeti i zadržati kilažu bez injekcija ili dijeta? Liječnici imaju odgovor!

To je demoralizirajući ciklus koji je previše poznat većini ljudi koji su ikada smršavjeli. U početku ste oduševljeni svojom novom, lakšom verzijom sebe, uživate u aktivnostima koje sada možete raditi, odjeći koja vam pristaje i obnovljenom osjećaju svrhe u životu. No, onda primijetite da se vratilo nekoliko kilograma, a zatim još nekoliko. Polako, ali sigurno, kako mjeseci prolaze, izgubljena težina se vraća i prije nego što se snađete, opet ste na početku. Ovaj scenarij čest je kod rigoroznih dijeta, a istraživanja pokazuju da postaje poznata priča i za mnoge koji su smršavjeli koristeći popularne injekcije za mršavljenje.

Lijekovi iz skupine GLP-1, kao što su Mounjaro, Wegovy i Ozempic, dovode do transformacijskog gubitka težine kod mnogih ljudi, no rezultati su često kratkotrajni, osim ako se ne obvežete na njihovo dugoročno uzimanje. Jedna je studija pokazala da su sudionici vratili oko dvije trećine izgubljene težine unutar dvanaest mjeseci od prestanka liječenja. Štoviše, ranije ove godine istraživači sa Sveučilišta Oxford otkrili su da ljudi koji prestanu koristiti injekcije za mršavljenje mogu vratiti kilograme i do četiri puta brže od onih koji prestanu s konvencionalnom dijetom i vježbanjem. To je navelo stručnjake da upozore kako će milijuni ljudi možda morati ostati na injekcijama doživotno, prenosi Daily Mail.

Povratak kilograma može se dogoditi čak i kod ljudi koji su podvrgnuti barijatrijskoj kirurgiji. Procjenjuje se da petina pacijenata vrati više od petnaest posto svoje tjelesne težine pet godina nakon operacije, a neke studije sugeriraju da oko tri četvrtine doživi povratak težine unutar šest godina. To se događa zbog ključne činjenice koja se često zanemaruje: iako se čini kao fizički problem, pretilost je temeljno ukorijenjena u psihologiji. Ono što se događa u vašem umu neprestano se odražava na vaše tijelo i prehrambene navike. Zanimljivo je da stopa alkoholizma raste za trideset i tri posto nakon barijatrijske kirurgije, što sugerira da kada se jedan izvor utjehe oduzme, ljudi često pronađu drugi, bilo da je to alkohol, kupovina ili kockanje.

Agonisti GLP-1 djeluju oponašajući prirodne hormone koje tijelo proizvodi, usporavajući pražnjenje želuca, stvarajući osjećaj sitosti u mozgu i usporavajući oslobađanje dopamina u centrima za nagrađivanje u mozgu, zbog čega slatka i masna hrana postaje manje privlačna. To pomaže utišati takozvanu "prehrambenu buku", odnosno neprestane misli o hrani koje se mnogim ljudima vrte po glavi. Međutim, ta buka se obično vraća, zajedno s izgubljenom težinom, čim prestanete uzimati lijek. Dobra vijest je da postoji rješenje, a to je rješavanje temeljnih psiholoških problema koji leže u korijenu vaših problema s težinom. Upravo zato su psihijatar dr. Max Pemberton i psihologinja dr. Courtney Raspin, stručnjakinja za liječenje poremećaja prehrane, osmislili praktični psihološki vodič kako bi pomogli ljudima da zauvijek siđu s vrtuljka mršavljenja. Njihov priručnik, predstavljen u knjizi "The Weight Loss Prescription", koristi strategije utemeljene na dokazima kako bi vam pomogao da promijenite navike i način razmišljanja za cijeli život.

Zašto bitke s kilogramima počinju u vašem umu

Korisno je razumjeti zašto se toliko ljudi udeblja, dok drugi ne. Standardni odgovor je da jednostavno unose više kalorija nego što potroše, no iz milijuna ljudi koji se bore s težinom jasno je da nije tako jednostavno. Ponekad su uključeni genetski faktori, a istraživanja su identificirala brojne gene koji utječu na tjelesnu težinu, regulaciju apetita i metabolizam. Određeni hormoni također igraju ulogu, uključujući estrogen, kortizol, hormone štitnjače i inzulin, koji mogu utjecati na apetit i skladištenje masti. No, naše okruženje također igra golemu ulogu u oblikovanju našeg prehrambenog ponašanja, često na načine kojih nismo svjesni.

Obiteljski obrasci, poput poticanja da se kao dijete uvijek "očisti tanjur", mogu se zadržati i u odrasloj dobi. Uz to, vodimo sve više sjedilački život. Stalno smo bombardirani proturječnim porukama, s jedne strane prerađena, visokokalorična hrana reklamira se kao neodoljiva poslastica, dok se s druge strane potiče težnja za idealiziranim, utegnutim tijelima. Industrija dijeta pridonosi crno-bijelom razmišljanju, gdje se neke namirnice smatraju "dobrima", a druge "lošima", što snažno doprinosi nesvjesnom mentalitetu nagrade i krivnje vezanom uz hranu.

Skriveni obrasci koji vas drže zarobljenima

Većina problema s gubitkom težine proizlazi iz nesvjesnih mentalnih obrazaca. To je ilustrirao jedan pacijent koji je bio na lijekovima za mršavljenje i planirao odmor na Maldivima, putovanje za koje je godinama štedio. Prije polaska, objavio je da je odlučio prestati s injekcijama jer je odmor bio all-inclusive i želio je "dobiti vrijednost za svoj novac". Nalazio bi se na jednoj od najljepših svjetskih destinacija, s neograničenim ronjenjem, netaknutim plažama i jedrenjem u zalazak sunca. Ipak, ono što je on cijenio bila je prilika za neograničeno jedenje. To jasno pokazuje kako hrana može postati primarna leća kroz koju mjerimo užitak, a da toga nismo ni svjesni.

Drugi problem koji se redovito viđa jest da težina osobe može postati njezin identitet. Jedan pacijent s teškim problemima s pokretljivošću i dijabetesom, kojeg je liječnik upozorio na rizik od moždanog udara, želio je prekinuti terapiju zbog podrigivanja i blagog proljeva. Predloženi su mu brojni praktični i učinkoviti načini rješavanja relativno blagih nuspojava, ali sve je odbacio. Kroz razgovore se pokazalo da je njegova težina služila psihološkim funkcijama kojih nije bio svjestan, postala je njegovo objašnjenje zašto određene veze nisu uspjele, zašto je izbjegavao poslovne prilike i zašto je ostajao kod kuće umjesto da se druži. Nesvjesno je pokušavao sabotirati uspjeh jer bi to značilo suočavanje s drugim, teškim problemima za koje je prekomjerna težina pružala zgodan izgovor.

Kako započeti s promjenom

Kliničko iskustvo uči nas da dugoročni gubitak težine ne ovisi o tome koliko to želite, već vjerujete li da ćete uspjeti. Zato se ovaj pristup usredotočuje na postupno građenje samopouzdanja pomoću provjerenih psiholoških metoda koje vam pomažu razumjeti vlastite prehrambene navike i kako su povezane s vašim mislima i osjećajima. Ali ne možete promijeniti ono što ne primjećujete, zbog čega je prvi korak naučiti samonadzor. Obvežite se da ćete pratiti svoju hranu, težinu i razinu aktivnosti u dnevnom zapisu.

Dnevnik prehrane moćan je način da shvatite kako su vaše prehrambene navike povezane s vašim osjećajima. Svaki dan započnite novu stranicu i zabilježite u koje vrijeme ste jeli ili pili i što ste konzumirali. Zapišite gdje ste bili, jeste li bili gladni ili vam je bilo dosadno, te jeste li imali misli poput "ne bih trebao ovo jesti". Na kraju, zabilježite kako ste se osjećali nakon jela, jeste li bili ugodno siti, zadovoljni ili ste osjetili nadutost ili porast energije. Ovaj dnevnik nije osuda vaših izbora, već alat za razumijevanje što vas tjera prema određenoj hrani u određeno vrijeme.

Prepoznavanje različitih stilova prehrane

Vaš odnos s hranom oblikovan je mnogim čimbenicima, uključujući odgoj i emocionalna iskustva. Jednom kada shvatite vlastiti stil prehrane, možete ga početi preoblikovati suosjećajnim samoupravljanjem. Uobičajeni obrasci uključuju emocionalno jedenje, kada jedete kao odgovor na osjećaj, poput posezanja za čokoladom da se oraspoložite, ili kao oblik samokažnjavanja. Zatim, tu je i uobičajeno jedenje, koje se događa automatski kao odgovor na naučeni poticaj, a ne zato što ste gladni, primjerice kada automatski poželite keks jer kuhate čaj. Reaktivno jedenje je kada vas nešto potakne da odmah jedete, poput mirisa svježeg kruha ili osjećaja dosade. Društveno jedenje se događa jer je hrana središnji dio druženja, pa često jedemo bez obzira na glad kako bismo izbjegli osjećaj isključenosti ili pokazali zahvalnost. Konačno, postoji jedenje vođeno fiziologijom, kada naši tjelesni signali gladi signaliziraju potrebu za energijom.

Kakav ste tip osobe kad je hrana u pitanju?

Korisno je razumjeti ritmove u koje ste možda upali. Prepoznajete li se u nekom od ovih obrazaca? Jedenje po principu "gozba ili glad" uključuje duga razdoblja minimalnog unosa hrane praćena razdobljem prejedanja, često kao rezultat vrlo restriktivne dijete. Na primjer, popijete kavu za doručak, laganu salatu za ručak, ali ste do večeri toliko gladni da jedete neprestano do spavanja. "Grickanje" je kada jedete kontinuirano tijekom dana, često u malim količinama bez definiranih obroka, što može dovesti do gubitka osjećaja o tome koliko ste zapravo pojeli. Bezbrižno jedenje, konzumiranje onoga što želite kad god to poželite, možda zvuči privlačno, ali nije najzdraviji pristup. Opsjednutost svakim zalogajem je nezdrava, ali promišljeno jedenje važan je dio brige o sebi. Cilj kojem treba težiti je intuitivno jedenje, kada jedete u skladu sa signalima gladi i sitosti vašeg tijela. To uključuje odbacivanje mentaliteta dijete, poštivanje gladi i prestanak jedenja kada ste ugodno siti, a ne kada je tanjur prazan.

Injekcije za mršavljenje nisu čarobno rješenje

Lijekovi iz skupine GLP-1 nude priliku za gubitak težine i resetiranje odnosa s hranom, ali samo ako ste spremni obaviti potreban psihološki rad. Važno je razmotriti možete li si ih financijski priuštiti dugoročno, jeste li spremni raditi na sebi, koja je vaša stvarna motivacija i jeste li spremni na nuspojave poput mučnine, povraćanja i proljeva. Ovi lijekovi nisu za svakoga, nisu prikladni za trudnice, osobe s poremećajima prehrane ili one s poviješću određenih medicinskih stanja. Oni smanjuju "prehrambenu buku", ali neće eliminirati potrebu za svjesnim odlukama niti automatski transformirati vaš odnos s hranom.

Ne, pretilost nije bolest

Posljednjih godina postoji pokret da se pretilost klasificira kao bolest, uz argument da bi to smanjilo stigmu. Međutim, autori se s tim ne slažu. Po njihovom mišljenju, definiranje pretilosti kao bolesti implicira da su ljudi nemoćni pred svojom biologijom i potiče ih da se usredotoče na farmaceutska rješenja, uklanjajući osobnu odgovornost. Ljudi koji se bore s težinom zaslužuju suosjećanje i podršku, ali možemo biti ljubazni bez tvrdnje da imaju bolest. Gledanje na pretilost kao na rezultat izbora, koliko god oni bili nenamjerni, zapravo je osnažujuće. To otvara vrata mogućnosti donošenja drugačijih odluka, s boljim ishodima.

