U Kataloniji počeo opći štrajk. Tisuće ljudi pristižu u Barcelonu na masovni prosvjed

Na poziv sindikata koji zagovaraju nezavisnost Katalonije danas je u toj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske nastupio opći štrajk, a tisuće prosvjednika pristižu u Barcelonu gdje će navečer u masovnom prosvjedu zatražiti oslobođenje zatvorenih katalonskih dužnosnika. Prosvjednici su ujutro bili zatvorili granicu s Francuskom i još najmanje 25 prometnica.

Na aerodromu El Prat pored Barcelone preventivno je otkazano 55 letova, od čega 36 španjolske aviokompanije Vueling. Ostali letovi zasad se odvijaju kako je bilo predviđeno. Vlakovi i gradska podzemna željeznica prometuju, no s minimalnim kapacitetima.

Bolnice normalno rade te su poručile da će tijekom dana prema ustaljenom rasporedu primiti sve koji zatraže njihove usluge.

U Barcelonu ulaze tisuće prosvjednika koji su u srijedu otpočeli „Marševe slobode“, 100 kilometara dugo pješačenje iz pet katalonskih gradova. Priključila im se i šesta kolona iz Castelldefelsa, grada blizu Barcelone.

Studenti i učenici su u srijedu stupili u trodnevni štrajk te će se priključiti prosvjedima. Okupljanja su već počela na više mjesta u glavnom gradu Katalonije. Katalonska vlada tvrdi da neće tolerirati nikakvo nasilje.

U četvrtak navečer je došlo do novih prosvjeda u Barceloni i Gironi, koji su počeli mirno, no kasnije su prerasli u nerede. U Barceloni je nakon mirnih prosvjeda došlo do obračuna radikalnih ljevičarskih i desničarskih skupina, zagovornika nezavisnosti i njenih protivnika.

U Gironi je došlo do sukoba prosvjednika, koji su došli pred zgradu predstavništva španjolske središnje vlade, i policije. Manjih nemira je bilo i u Lleidi i Tarragoni. Privedeno je ukupno 19 osoba, a 42 su bile ozlijeđene. Ozlijeđeno je i 10 policajaca.

„Htio bih istaknuti kako je sinoć broj incidenata pao, no porastao je u intenzitetu nasilja“, rekao je katalonski šef unutarnjih poslova Miquel Buch na konferenciji za medije.

„Ni katalonska vlada niti katalonska policija neće tolerirati nikakvo nasilno ponašanje“, poručio je Buch.

Barcelona sigurna za turiste, poručio španjolski ministar

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je kako turisti bez problema i straha za sigurnost mogu posjećivati Barcelonu.

„Ovo je nanijelo veliku štetu reputaciji Katalonije. No Barcelonu se može posjećivati bez problema jer su to bili izgredi manjih grupa“, izjavio je na konferenciji za medije u Madridu.

Rekao je da je smanjenje potrošnje struje palo u petak za 7 posto što je, prema njegovim riječima, pokazatelj da štrajk nema većeg utjecaja. Luke u Barceloni i Tarragoni su otvorene i funkcioniraju, napomenuo je španjolski ministar.

U ponedjeljak je Vrhovni sud u Madridu osudio devetero katalonskih dužnosnika na zatvorske kazne od 9 do 13 godine zbog organiziranja referenduma o nezavisnosti 2017. godine kojeg je bio zabranio ustavni sud i posljedičnog proglašenja republike Katalonije. Osuđeni su zbog poticanja stanovništva na ustanak i trošenja javnog novca za organiziranje zabranjenog referenduma.

Od tada su počeli nasilni prosvjedi u kojima u Barceloni nanesena materijalna šteta od 1,5 milijuna eura, priopćile su gradske vlasti. Na ulicama je tijekom četiri dana bilo zapaljeno 700 kontejnera za smeće.

Španjolski premijer Pedro Sánchez rekao je u srijedu kako neće uvesti nikakve izvanredne mjere niti preuzeti direktno upravljanje nad Katalonijom, no da su u budućnosti "mogući svi scenariji" pogorša li se situacija.

Katalonska vlada i stranke za nezavisnost pozvale su prosvjednike na mirne i nenasilne prosvjede.