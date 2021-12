Capak: Pratit ćemo situaciju iz dana u dan, ako se pogorša, postrožavat ćemo mjere

O porastu broja zaraženih kloronavirusom govorilo se u večerašnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako se novi soj koronavirusa omikron ne pokazuje posebno na platformi, nego mikrobiološki laboratoriji dojavljuju da su sekvenciranjem otkrili omikron soj.

- Pa smo tako mi tijekom dana izvještavali o novim slučajevima. Ujutro je prvo bilo rečeno 23, pa je na Vladi rečeno 24, pa su nam pristigli rezultati iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje su se obrađivali uzorci iz Splita, tako je bilo deset pozitivnih, a onda su pristigli podaci iz laboratorija jedne Kliničke bolnice u Zagrebu. Tako da je sadašnji broj zaraze omikronom 51. Možda sada ima i neki više, ali to još nije nitko dojavio - rekao je Capak, piše HRT.

Dodao je kako će se kontinuirano izvještavati o broju zaraženih omikronom te da još uvijek imamo male brojke u odnosu na zemlje u okruženju.

Istaknuo je kako je Hrvatska vrlo uspješno zaustavila i usporila dolazak novog soja koronavirusa, jer smo bili prva europska zemlja koja je uvela zabranu ulaska stranaca koji dolaze iz Južne Afrike u Hrvatsku i svih hrvatskih građana koji su dolazili iz tih krajeva trebali su ići u karantenu.

- Imali smo suradnju s graničnom policijom u hrvatskim zračnim lukama. Oni su nam dojavljivali imena i adrese ljudi iz tih krajeva. Epidemiolozi su ih odmah kontaktirali i stavljali u karantenu četrnaest dana. I tako smo zaustavili širenje toga virusa. Naše brojke su vrlo povoljne - dodao je.

Komentirao je i moguće nove mjere.

- Vidite da postoje različite strategije. Mi od početka imamo strategiju da svakodnevno razmatramo situaciju, ocjenjujemo je i sukladno tome donosimo mjere. U ovome trenutku smo županijama koje imaju lošiju situaciju dopustili da imaju strože mjere. Ne bi bilo u redu da jednake mjere budu za one koji imaju porast i one koji imaju pad. Mi ćemo pratiti situaciju iz dana u dan i ako se pogorša, što možemo očekivati, postrožavat ćemo mjere. Ništa nije na stolu u ovom trenutku, ništa nije dogovoreno, ali ćemo pratiti što dalje - rekao je Capak.

Ravnateljica Nastavnog zavoda javnog zdravstva Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin naglasila je kako je u današnjem danu ostvaren rekord novooboljelih u toj županiji.

- Morate uzeti u obzir da mi imamo ogroman broj testiranja, tako da je taj udio nešto viši od pedeset posto. Ali bilo je to za očekivati, jer se pojavila varijanta omikrona, te predblagdanska i blagdanska druženja, koja su dovela do povećanja broja novooboljelih - poručila je Karin i dodala:

- Zna se da u našoj županiji slaba procijepljenost u odnosu na druge županije u Hrvatskoj. Te su sigurno i to posljedice.

Karin je naglasila kako pacijenti unazad dva, tri dana nisu s tako jako teškom kliničkom slikom, kao što je to prije bio slučaj.

- Ali to ne možemo procijeniti kakva će ta slika biti u budućnosti. Mi imamo porast hospitalizacija, a još uvijek ne znamo je li to zbog omikrona ili je to zbog delta soja. Tako da za sada još ništa ne možemo govoriti kakva je klinička slika biti. Ali porast hospitalizacija je velik, ali i porast broja ljudi na respiratoru - kazala je Karin.

Načelnik istarskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac istaknuo je kako su u Istri "stabilno visoki brojevi".

- Danas imamo treći po redu broj novozaraženih osoba. Od rujna je taj broj počeo rasti. Što se događa? Mi mjere imamo liberalne, to treba jasno i glasno reći. Cijela Hrvatska ima liberalne mjere u odnosu na Europu - rekao je.

Kozlevac je kazao kako bi se ljudi trebali više pridržavati epidemioloških mjera.

- Mi smo donijeli jednu mjeru na nivou Istarske županije, da sutra nigdje nema organiziranih dočeka Nove godine. Ni na otvorenim niti u zatvorenim prostorima, jer bi to moglo donijeti povećanje broja oboljelih, odnosno to bi postala nova žarišta - poručio je Kozlevac.

Dodao je kako će se nakon Nove godine procijeniti trenutna situacija, te postoji mogućnost da će se u dogovoru s Nacionalnim stožerom civilne zaštite razgovarati o poduzimanju novim mjera.

