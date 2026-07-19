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'BILO JE ZASTRAŠUJUĆE'

FOTO/VIDEO Noćna oluja je došla naglo i nasukala šest velikih jedrilica: 'Trajalo je samo pet minuta, ali intenzitet je bio strašan'

Foto: Mladen Milčić
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Autor
Mladen Milčić
19.07.2026.
u 11:10

Oluja je došla iznenađujuće, iako su sinoptičari najavljivali mogućnost nevremena, pa su se iskusniji jedriličari vezali u sigurnijoj luci Maračol na drugoj strani ovog prelijepom pučinskog otoka.

Noćas je otok Unije, najzapadniji hrvatski naseljeni otok, koji se nalazi u lošinjskom arhipelagu, pogodila snažna oluja. Oko 4 sata ujutro stigla je munjevito i neočekivano te iznenadila turiste, a najviše nautičare koji su se slobodno usidrili u uvali jedinog mjesta na otoku gdje se sinoć održavala fešta za Dan iseljenika otoka Unije.

Šest velikih jedrilica završilo je nasukano na žalu pa su u nedjeljno jutro mnogi svjedočili scenama havarije u luci okrenutoj prema otvorenom moru. Srećom, u oluji nitko nije ozlijeđen, a ni iz jedne jedrilice zasad nije iscurila ni nafta. - Spavali smo u brodu, i oluja je stigla naglo. Trajalo je samo pet minuta, ali intenzitet je bio strašan. Hvala Bogu svi su dobro, ali bilo je zastrašujuće - rekli su nam njemački nautičari čija se jedrilica nasukala na plažu u Unijama. Oluja je došla iznenađujuće, iako su sinoptičari najavljivali mogućnost nevremena, pa su se iskusniji jedriličari vezali u sigurnijoj luci Maračol na drugoj strani ovog prelijepom pučinskog otoka. -Nakon fešte sam spavao na plaži, pijavica je stigla u sekundi, probudila me i da se nisam držao za stablo 15-ak minuta ne znam gdje bi me odnijelo. Nisam tako nešto još doživio - kaže jedan od članova vesele ekipe koja iz Ližnjana tradicionalno dolazi na unijsku proslavu dana iseljenika.
Ključne riječi
Oluja

Komentara 4

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Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
11:29 19.07.2026.

Bar je pješčana plaža pa nema velike štete

BL
Bloomberg
12:18 19.07.2026.

Već pomislih Istra, jer oni imaju ta mini tornada prilično često. Ljudi niti ne znaju koliko je Istra vremenski opasna ljeti. A Unije su drama za sebe, tamo en bih išao niti badave, sve smrdi po mokraći, uriniraju di stignu..fuj

DE
dedač
11:59 19.07.2026.

SINOPTIČARI-što je to?

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