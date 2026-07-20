Obavještajci hitno upozorili političare: Izgradite sigurne sobe otporne na metke zbog mogućeg napada

Britanska sigurnosna služba MI5 preporučila je zastupnicima u parlamentu i drugim javnim osobama da u svojim domovima izgrade sigurne sobe otporne na metke, kao zaštitu od mogućih napada. Doznaje se da je taj savjet izdan nekoliko mjeseci prije ubojstva bivše zastupnice Ann Widdecombe. Podsjetimo, bivša britanska zastupnica i zastupnica u Europskom parlamentu ubijena je u "ciljanom napadu" u svom domu u Devonu, potvrdila je protuteroristička policija. Widdecombe, koja je nekada bila ministrica u konzervativnoj vladi, a posljednjih godina glasnogovornica Reform UK, pronađena je s teškim ozljedama. Policija je uhitila 28-godišnjeg muškarca pod sumnjom za ubojstvo. Osumnjičenik je, prema snimkama nadzorne kamere koje je objavio list The Sun, nekoliko sati prije napada viđen kako ulazi u automobil s dugim predmetom koji mu je virio iz džepa. Istragu je preuzela protuteroristička policija nakon što su se pojavile nove informacije. Iako je prvotno priopćeno da nema indicija o političkoj motivaciji, sada se slučaj vodi kao mogući teroristički akt.

Nacionalna agencija za zaštitnu sigurnost (NPSA), dio MI5-a, uputila je upute javnim osobama, uključujući zastupnike, vijećnike i strane disidente, da osiguraju prostor u koji se mogu skloniti u slučaju napada "neprijateljskih aktera". Sigurna soba trebala bi biti potpuno zaštićena, neprobojna i nedostupna uljezima. Preporučuje se ugradnja neprobojnog stakla, čeličnih panela, sigurnosnih kamera te čak i posebnog telefona za hitne slučajeve. Osim toga, MI5 savjetuje ugradnju maglenki koje brzo ispune prostor gustim dimom i otežaju kretanje eventualnim napadačima, te tajmere na svjetlima koji stvaraju dojam da je netko kod kuće i kada nema nikoga. Preporučuje se i uređenje okućnice, rezanje živice i grmlja kako bi se smanjio broj potencijalnih skrovišta za napadače, piše Mirror.

Budući premijer Andy Burnham najavio je reviziju postojećih sigurnosnih mjera, upozorivši na rastuću toksičnost političke rasprave i utjecaj društvenih mreža. Sigurnost zastupnika u Ujedinjenom Kraljevstvu već godinama košta desetke milijuna funti godišnje, a nakon ubojstva zastupnika Davida Amessa 2021. mjere su dodatno pojačane. Ovaj novi savjet MI5-a pokazuje koliko je ozbiljna prijetnja s kojom se suočavaju britanski političari u današnje vrijeme, piše Mirror.