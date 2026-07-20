Potres u rano jutro kod Petrinje probudio građane: 'Tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću'

EMSC je izvijestio kako je rano jutros zabilježen potres u središnjoj Hrvatskoj, otprilike 29 km od Zagreba. Magnituda je bila 2,2 po Richteru. Javili su se građani s područja Petrinje, Siska, Leknika...

'Osjetilo se podrhtavanje i zvuk', 'Dobro zdrmalo', 'Čula se tutnjava i tresak, kratko', 'Tutnjava, udarac, streslo..krevet i kuću. Kratko ali dosta jako', neki su od komentara.