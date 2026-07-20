Potres u rano jutro kod Petrinje probudio građane: 'Tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću'

EMSC je izvijestio kako je rano jutros zabilježen potres u središnjoj Hrvatskoj, otprilike 29 km od Zagreba. Magnituda je bila 2,2 po Richteru. Javili su se građani s područja Petrinje, Siska, Leknika...
'Osjetilo se podrhtavanje i zvuk', 'Dobro zdrmalo', 'Čula se tutnjava i tresak, kratko', 'Tutnjava, udarac, streslo..krevet i kuću. Kratko ali dosta jako', neki su od komentara.
🔔#Earthquake (#potres) M2.2 occurred 29 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago (local time 07:04:23). More info at:— EMSC (@LastQuake) July 20, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/s98D7Rhavz
🖥https://t.co/NAOA7qYnO7 pic.twitter.com/ZxZroofato
Nekadašnja Kraljica Hrvatske
FOTO Gdje je danas Tina Katanić? Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti, a evo kako se mijenjala kroz godine
poznato ime
FOTO Slavni glazbenik uživao je na našoj obali s obitelji i prijateljima: Evo gdje su ga snimili fotoreporteri
GOLEMA RAZLIKA
Kakva transformacija! U 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
SAVJETI ZA BOLJU SVAKODNEVICU