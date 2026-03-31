EVAKUIRAN URED U ZAGREBU

U Inicijativu mladih stigla kuverta sumnjivog praha, uz to je bio i papir s natpisom

31.03.2026.
u 12:24

"Nikakve nas prijetnje niti zastrašivanja neće obeshrabriti", poručuju iz Inicijative mladih za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava navela je kako je evakuiran njezin ured na zagrebačkoj Trešnjevki, nakon što je nešto prije 10 sati ujutro zaposlenica otvorila kuvertu u kojoj se nalazio prah i papir s natpisom “NEURO-TOXIN”. Prema navodima Inicijative, policija trenutno provodi očevid. "U ovom trenutku ne znamo je li prah iz kuverte zaista otrov ili se radi o zastrašivanju", stoji u priopćenju kojeg potpisuje Iris Knežević, izvršna direktorica Inicijative.

"Ovo se događa ususret razmjeni mladih iz Hrvatske i Srbije o 'Oluji' koju Inicijativa organizira krajem travnja, uz podršku Erasmus+ programa Europske unije, a što predstavlja prvi primjer strukturiranog dijaloga o ratu među mladima iz poslijeratne generacije", dodaje se te ističe kako Inicijativa ostaje odlučna nastaviti svoj rad na pomirenju i promicanju pravde za zločine počinjene tijekom 1990-ih. "Nikakve nas prijetnje niti zastrašivanja neće obeshrabriti."
Desant američkih mornara na Split. Ne zna se koliko ostaju, ali zna se čega je prvo nestalo u trgovinama
policija evakuacija Inicijativa mladih za ljudska prava Iris Knežević

Zagreb: Konferencija za medije 'INFLU FEED, kakva je buducnost influencer marketinga?'
ORGANIZATORICA NEVENA RENDELI VEJZOVIĆ:

Osim izravnog turističkog učinka, značajan je i promotivni doseg manifestacije Women's Weekend za grad Rijeku

Manifestacija Women's Weekend koja se već četiri godine održava u Rijeci ovih je dana u fokusu javnosti. Prozivaju organizatore da već iz godine u godinu dobivaju značajna sredstva iz proračuna, a nauštrb drugih sličnih manifestacija i udruga. Prema pisanju portala Rijeka danas, Primorsko-goranska županija ove je godine izdvojila 40.000 eura, dok Grad Rijeka dodatno sudjeluje s oko 67.000 eura.

