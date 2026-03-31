U Inicijativu mladih stigla kuverta sumnjivog praha, uz to je bio i papir s natpisom

Inicijativa mladih za ljudska prava navela je kako je evakuiran njezin ured na zagrebačkoj Trešnjevki, nakon što je nešto prije 10 sati ujutro zaposlenica otvorila kuvertu u kojoj se nalazio prah i papir s natpisom “NEURO-TOXIN”. Prema navodima Inicijative, policija trenutno provodi očevid. "U ovom trenutku ne znamo je li prah iz kuverte zaista otrov ili se radi o zastrašivanju", stoji u priopćenju kojeg potpisuje Iris Knežević, izvršna direktorica Inicijative.

"Ovo se događa ususret razmjeni mladih iz Hrvatske i Srbije o 'Oluji' koju Inicijativa organizira krajem travnja, uz podršku Erasmus+ programa Europske unije, a što predstavlja prvi primjer strukturiranog dijaloga o ratu među mladima iz poslijeratne generacije", dodaje se te ističe kako Inicijativa ostaje odlučna nastaviti svoj rad na pomirenju i promicanju pravde za zločine počinjene tijekom 1990-ih. "Nikakve nas prijetnje niti zastrašivanja neće obeshrabriti."